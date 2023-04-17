Son dakika noter sistem arızası! 17 Nisan 2023 Noter sistemi çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Noter sistem arızası hakkında son dakika yoğun araştırmalar yapılmaya başlandı. Alım satım, tasdik gibi işlemlerin yapıldığı noter sistemine giriş yapmak isteyen kullanıcılar sorun yaşadığını bildiriyor. İnternet arama motorlarında da konuya ilişkin bilgiler sorgulanıyor. Peki 17 Nisan 2023 Noter sistemi çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?