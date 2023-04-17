Son dakika noter sistem arızası! 17 Nisan 2023 Noter sistemi çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Noter sistem arızası hakkında son dakika yoğun araştırmalar yapılmaya başlandı. Alım satım, tasdik gibi işlemlerin yapıldığı noter sistemine giriş yapmak isteyen kullanıcılar sorun yaşadığını bildiriyor. İnternet arama motorlarında da konuya ilişkin bilgiler sorgulanıyor. Peki 17 Nisan 2023 Noter sistemi çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
NOTER SİSTEMİ ÇÖKTÜ MÜ 17 NİSAN 2023?
Vatandaşlar Noter'de sistem arızası olduğunu ifade ediyor. Gelişmeler yaşandığında haberimizde yer alacaktır.
NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?
Noterde yapılan işlemlerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Şirket sözleşmesi,
Evlenme sözleşmesi,
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
Zilyetlik devri sözleşmesi,
Miras taksimi G. menkul,
Hibe vaadi sözleşmesi,
Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),
Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,