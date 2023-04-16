Bakan Akar: "Teröristler Suriye’nin kuzeyinde kazdıkları çukurlara gömüldüler"

Türkiye'nin önemli bir seçime yaklaştığını ifade eden Akar, şunları söyledi:

"Bu seçimde zihniyetler önemli. Bizim bu kadar şehit, gazi verdiğimiz, yıllarca mücadele ettiğimiz terör örgütüne can suyu vereceklerle mesafe koymak gerekir. Terörle, terör sevicilerle, terörü destekleyenlerle arasına mesafe koymayanlardan biz uzağız. Terörle arasına mesafe koymayanlar bizim için problem. Bu konuda sizin ferasetinizin, milli manevi değerlere olan saygınızdan eminiz, bundan şüphemiz yok."



Sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlar, Akar'a terörle mücadeledeki kararlı duruşundan dolayı teşekkür etti.

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