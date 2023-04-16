Başkan Erdoğan her gün 2 toplamda 40 ilde miting yapacak! Teşkilatlara 14 Mayıs talimatı





GÜNDE 2 İL TOPLAMDA 40 İLDE MİTİNG

AK Parti, her bölgeye ve 81 ile göre seçim stratejilerini hazırladı. Her ilin öncelikleri, ihtiyaçları, neler yapılacağı, illere özel projeler seçmene anlatılacak. Başkan Erdoğan, 14 Mayıs'a kadar 40 ilde miting gerçekleştirecek. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri nedeniyle mitingler sade olacak.

Zaman darlığı nedeniyle bir günde 2 şehre gitmesi bekleniyor. Bayrama kadar açılış ve toplu temel atma törenlerinin ardın gerçekleştirilecek mitinglerde depremzedeler asla unutulmayacak. AK Parti'nin önceliğini depremzedeler ve onların ihtiyaçları oluşturacak.