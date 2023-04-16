Başkan Erdoğan her gün 2 toplamda 40 ilde miting yapacak! Teşkilatlara 14 Mayıs talimatı

"Doğru adımlarla yola devam", "Hemen şimdi" sloganları ile Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında şekillenen seçim kampanyası yürüten AK Parti, "Birlikte yaptık, birlikte yapacağız" vurgusunu işleyecek. Ana kademe, kadın ve gençlik kollarından oluşan teşkilat mensupları tam kadro sahada sahura kadar yoğun bir mesai harcıyor.
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VİZYON PAYLAŞIMI VE YÜZYÜZE İLETİŞİM
2053 ve 2071 hedefine giden yolda teşkilatlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yüz yüze görüşmelere ağırlık verdi. Vatandaşın derdini sıkıntısını dinleyen çözüm üreten ekipler çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacak.
SAHURA KADAR YOĞUN MESAİ
AK Parti, 2023'ün dev kadrosunu kamuoyu ile tanıttı. Kabindeki 15 bakan ve geçmiş dönemde bakanlık yapmış deneyimli isimlerin yanı sıra sporcu, sanatçı, yazar gibi isimlerin yer aldığı milletvekili adayları için 81 ilde tanıtım toplantıları düzenleniyor.
"Milletimizle beraber nice badireler atlattık nice destanlar yazdık. Ülkemize her alanda çağ atlattık. Türkiye Yüzyılı'nı da el ele gönül gönle beraber başaracağız, aydınlık geleceğe birlikte yürüyeceğiz" deniliyor.