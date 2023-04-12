BTP, Cumhur İttifakı'nı desteklemek için seçimden çekildi

"RAHATSIZ EDEN GÖRÜNTÜLER VAR"

"Var gücümüzle Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyeceğiz, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz" ifadesini kullanan Durmaz, bunun, parti olarak verdikleri bir karar olduğunu dile getirdi.