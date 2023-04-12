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    • Haberler
    • 12.04.2023 17:11
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    • 12.04.2023 17:11
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    BTP, Cumhur İttifakı'nı desteklemek için seçimden çekildi

    Büyük Türkiye Partisi (BTP), 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden çekildi. BTP, Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldığını duyurdu. Başkan Erdoğan lehine çalışma yürüteceklerini açıklayan Genel Başkan Hüseyin Durmaz, seçimlerin "beka sorunu" haline geldiğini söyledi.

    AJANSLAR
    Cumhur İttifakı’na bir destek daha! Seçimden çekildiler

    Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Durmaz, 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sundukları aday listesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı desteklemek için geri çektiklerini bildirdi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEKLER
    Durmaz, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığında yaptığı açıklamada, daha önce YSK'ye verdikleri milletvekili aday listesini geri çektiklerini söyledi.

    Parti olarak, 2023 seçimlerini Türkiye için son derece önemli gördüklerini belirten Durmaz, "Büyük Türkiye Partisi olarak, 28. Dönem Milletvekili adaylarımızı, Cumhur İttifakı'nı desteklemek üzere, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek üzere geri çekiyoruz." diye konuştu.

    "RAHATSIZ EDEN GÖRÜNTÜLER VAR"
    "Var gücümüzle Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyeceğiz, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz" ifadesini kullanan Durmaz, bunun, parti olarak verdikleri bir karar olduğunu dile getirdi.

        Seçim kampanyası boyunca Başkan Erdoğan lehine çalışma yürüteceklerini, seçimlerin "beka sorunu" haline geldiğini vurgulayan Durmaz, "2023 seçimlerinin önemli olduğunu biliyoruz. Açıklanan listelerde, gelişen olaylarda tabii ki bizi rahatsız edenler var. Ülkemizi rahatsız eden görüntüler var." değerlendirmesinde bulundu.

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