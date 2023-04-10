Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle Türk donanmasının hizmetine girdi.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, törenin ardından geminin uçuş güvertesinde yer alan Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3 SİHA önünde değerlendirmelerde bulundu.
"ÜLKEMA ADINA BÜYÜK GURUR DUYDUM"
Bayraktar, TCG Anadolu'yu inşa halindeyken ziyaret ettiğini hatırlatarak, "O zaman da etkilemişti ama bitmiş halini görmek beni çok etkiledi. Ülkem adına büyük gurur duydum. Ülkemizin böylesine dünyada çok az sayıda ülkenin üretebildiği eserleri üretip göreve alabilmesi hem ülkemiz savunma sanayi açısından hem de ülkemizin yüksek teknoloji geliştiren, üreten bir ülke olma yolculuğunda büyük bir umut verdi." diye konuştu.
"BAYRAKTAR TB3 2024'TE GÖREV YAPACAK"
Bayraktar, Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma'yı gemiye getirdiklerini aktardı.
Bayraktar, şunları kaydetti:
"Bayraktar TB3 henüz uçmadı. Bayraktar Kızılelma'nın uçuşları devam ediyor. İlk uçuşundan sonra Bayraktar TB3, 2024'te gemide çalışmaya başlayacak. Kızılelma'nın test uçuşları devam ediyor. Onu da 2023'ün sonuna kadar üretime hazır hale getireceğiz. O da 2025'te inşallah gemiden görev yapmaya başlayacak.