AK Parti Hatay Milletvekili adayları isim listesi! 28. Dönem AK Parti Hatay MİLLETVEKİLİ İSİM LİSTESİ! Hatay'dan kimler aday olacak?

AK Parti'nin Hatay milletvekil adayları da duyuruldu. İşte, AK Parti Hatay milletvekili adayları...
İŞTE 28. DÖNEM AK PARTİ HATAY MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
HATAY 1 Adem Yeşildal
HATAY 2 Abdulkadir Özel
HATAY 3 Hüseyin Yayman
HATAY 4 Kemal Karahan
HATAY 5 Zehra Eren
HATAY 6 Cengiz Yıldız
HATAY 7 Filiz Özçörekçi
HATAY 8 Ahmet Alper Soylu
HATAY 9 Mehmet Hakan Yılmaz
HATAY 10 Halil Ersen Doğan
HATAY 11 Necmiddin Çito
BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra
Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra