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    • 10.04.2023 19:46
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    AK Parti Hatay Milletvekili adayları isim listesi! 28. Dönem AK Parti Hatay MİLLETVEKİLİ İSİM LİSTESİ! Hatay'dan kimler aday olacak?

    Yüksek Seçim Kurulu YSK’ya Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili listesi sunuldu. Hatay Milletvekili adayları için detaylar merak ediliyor. İşte Hatay Milletvekili adayları isim listesi...

    takvim.com.tr
    AK Parti Hatay Milletvekili adayları isim listesi!

    AK Parti'nin Hatay milletvekil adayları da duyuruldu. İşte, AK Parti Hatay milletvekili adayları...

    İŞTE 28. DÖNEM AK PARTİ HATAY MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

    HATAY 1 Adem Yeşildal

    HATAY 2 Abdulkadir Özel

    HATAY 3 Hüseyin Yayman

    HATAY 4 Kemal Karahan

    HATAY 5 Zehra Eren

    HATAY 6 Cengiz Yıldız

    HATAY 7 Filiz Özçörekçi

    HATAY 8 Ahmet Alper Soylu

    HATAY 9 Mehmet Hakan Yılmaz

    HATAY 10 Halil Ersen Doğan

    HATAY 11 Necmiddin Çito

    BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra

    Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra

        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra

        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra

        Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra

        GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

        Leyla Şahin Usta- Ankara 3. bölge 2. sıra
        Ömer İleri- Ankara 3. bölge 3. sıra
        Efkan Ala- Bursa 1. bölge 1. sıra
        Jülide Sarıeroğlu– Ankara 1. bölge 2. sıra
        Çiğdem Karaaaslan– Samsun 2. sıra
        Mustafa Şen-Trabzon 2. sıra
        Belgin Uygur– Balıkesir 2. sıra
        Ömer Çelik– Adana 1. sıra
        Erkan Kandemir– İstanbul 1. bölge 2. sıra

        DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

        Osman Gökçek-Ankara 2. bölge 5. sıra (Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu)

        Tuğrul Türkeş-Ankara 1. bölge 1. sıra

        Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. sıra

        Eski bakanlardan Faruk Çelik- Artvin 1. sıra

        İsmail Ok-Balıkesir 1. sıra (İYİ Parti'den AK Parti'ye geçmişti)

        Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül-Gaziantep 1. sıra

        Hulki Cevizoğlu (Gazeteci-yazar-Akademisyen) - İstanbul 1. bölge 6. sıra

        Umut Arman Sonay (Milli yüzücü) İstanbul 1. bölge

        Cerrah Halit Yerebakan-İstanbul 2. bölge

        Sevan Sıvacıoğlu-İstanbul 2. bölge

        Yücel Arzen (Sanatçı-Müzisyen) - İstanbul 3. bölge

        Şebnem Bursalı (Gazeteci)-İzmir 1. bölge 3. sıra

            Mehmet Ali Çelebi-İzmir 1. bölge 4. sıra

            Prof. Dr. Mehmet Şahin (Siyaset bilimcisi-TV yorumcusu)- Kahramanmaraş 5. sıra

            Sadettin Hülagü (Rektör) - Kocaeli 1. sıra

            Bahadır Yenişehirlioğlu (Oyuncu) - Manisa 1. sıra

            Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer-Aydın 5. sıra (Türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu
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            Haberler Güncel AK Parti Hatay Milletvekili adayları isim listesi! 28. Dönem AK Parti Hatay MİLLETVEKİLİ İSİM LİSTESİ! Hatay'dan kimler aday olacak?
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