Fatih Karagümrük Fenerbahçe MAÇ SONUCU 📺 Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?





Jesus, kupa maçında olduğu gibi bu karşılaşmada da dörtlü savunmayı tercih etti. Kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren Jesus, savunmada Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Ezgjan Alioski'den oluşan dizilişini bozmadı. Orta saha için İsmail Yüksek ve Arao tercihinde bulunan Portekizli teknik adam, kanatları ise Emre Mor ile İrfan Can Kahveci'ye emanet etti. Jesus, hücum hattını ise Enner Valencia ve Serdar Dursun ikilisinden oluşturdu.



Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Zajc, Arda Güler, Miguel Crespo, Bright Osayi-Samuel, Rossi, Joao Pedro ve Nazım Sangare, yedek soyundu.