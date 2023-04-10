28. dönem AK Parti Diyarbakır Milletvekili adayları kimler? AK Parti DİYARBAKIR ADAYLARI İSİM LİSTESİ! Diyarbakır'dan kimler aday oldu?

AK Parti Milletvekili adayları belli oldu. Özellikle Diyarbakır ili için detaylar merak ediliyor. İşte AK Parti Diyarbakır Milletvekili adayları isim listesi...
AK PARTİ DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADAYI LİSTESİ
Diyarbakır 1. sıra - Mehmet Galip Ensarioğlu
Diyarbakır 2. sıra - Mehmet Said Yaz
Diyarbakır 3. sıra - Suna Kepolu Ataman
Diyarbakır 4. sıra - Ayşegül Biçer
Diyarbakır 5. sıra - Aziz Alper Biten
Diyarbakır 6. sıra - Abdulvahit Güvensen
BAKANLAR HANGİ İLDEN ADAY OLDU?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra