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    • 10.04.2023 19:27
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    28. dönem AK Parti Diyarbakır Milletvekili adayları kimler? AK Parti DİYARBAKIR ADAYLARI İSİM LİSTESİ! Diyarbakır'dan kimler aday oldu?

    28. dönem AK Parti Diyarbakır milletvekili adayları merak ediliyor. Cumhur İttifakı çatısı altında yer alan AK Parti, milletvekili aday listesi belli oldu. En merak edilen illerden biri de Diyarbakır oldu. İşte AK Parti Diyarbakır Milletvekili adayları isim listesi...

    takvim.com.tr
    AK Parti Diyarbakır Milletvekili adayları kimler?

    AK Parti Milletvekili adayları belli oldu. Özellikle Diyarbakır ili için detaylar merak ediliyor. İşte AK Parti Diyarbakır Milletvekili adayları isim listesi...

    AK PARTİ DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADAYI LİSTESİ

    Diyarbakır 1. sıra - Mehmet Galip Ensarioğlu

    Diyarbakır 2. sıra - Mehmet Said Yaz

    Diyarbakır 3. sıra - Suna Kepolu Ataman

    Diyarbakır 4. sıra - Ayşegül Biçer

    Diyarbakır 5. sıra - Aziz Alper Biten

    Diyarbakır 6. sıra - Abdulvahit Güvensen

    BAKANLAR HANGİ İLDEN ADAY OLDU?

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra

        Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra

        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra

        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra

        Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra

        GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

        Leyla Şahin Usta- Ankara 3. bölge 2. sıra

        Ömer İleri- Ankara 3. bölge 3. sıra

        Efkan Ala- Bursa 1. bölge 1. sıra

        Jülide Sarıeroğlu– Ankara 1. bölge 2. sıra

        Çiğdem Karaaaslan– Samsun 2. sıra

        Mustafa Şen-Trabzon 2. sıra

        Belgin Uygur– Balıkesir 2. sıra

        Ömer Çelik– Adana 1. sıra

        Erkan Kandemir– İstanbul 1. bölge 2. sıra

        DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

        Osman Gökçek-Ankara 2. bölge 5. sıra (Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu)

        Tuğrul Türkeş-Ankara 1. bölge 1. sıra

        Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. sıra

        Eski bakanlardan Faruk Çelik- Artvin 1. sıra

        İsmail Ok-Balıkesir 1. sıra (İYİ Parti'den AK Parti'ye geçmişti)

        Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül-Gaziantep 1. sıra

        Hulki Cevizoğlu (Gazeteci-yazar-Akademisyen) - İstanbul 1. bölge 6. sıra

        Umut Arman Sonay (Milli yüzücü) İstanbul 1. bölge

        Cerrah Halit Yerebakan-İstanbul 2. bölge

        Sevan Sıvacıoğlu-İstanbul 2. bölge

        Yücel Arzen (Sanatçı-Müzisyen) - İstanbul 3. bölge

        Şebnem Bursalı (Gazeteci)-İzmir 1. bölge 3. sıra

        Mehmet Ali Çelebi-İzmir 1. bölge 4. sıra

            Prof. Dr. Mehmet Şahin (Siyaset bilimcisi-TV yorumcusu)- Kahramanmaraş 5. sıra

            Sadettin Hülagü (Rektör) - Kocaeli 1. sıra

            Bahadır Yenişehirlioğlu (Oyuncu) - Manisa 1. sıra

            Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer-Aydın 5. sıra (Türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu)
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            Haberler Güncel 28. dönem AK Parti Diyarbakır Milletvekili adayları kimler? AK Parti DİYARBAKIR ADAYLARI İSİM LİSTESİ! Diyarbakır'dan kimler aday oldu?
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