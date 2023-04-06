Tarımsal destek ödemesi ayın kaçında yapılacak? Fındık, çay, gübre ve mazot desteği ne zaman yatacak? e-devlet ÇİFTÇİ DESTEK sorgulama ekranı!

Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Binlerce kişi ise çiftçi destek ödemesi ne zaman sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, fındık, çay, gübre, mazot desteği ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
NİSAN 2023 TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, resmi sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "1 milyar 653 milyon 871 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE HANGİ TARİHTE YATACAK?
T.C. Kimlik Numarasının son hanesi "0-2" olan üreticilerimizin 31 Mart 2023 saat:18:00'den sonra,