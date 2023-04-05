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    • Haberler
    • 05.04.2023 18:07
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    • 05.04.2023 18:13
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    Bakanlık açıkladı: "Kimliği tespit edilmeyen 34 çocuk bulunmaktadır"

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1915 çocuğun kayıt altına alındığı, kimliği tespit edilemeyen 34 çocuk bulunduğu açıklandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kimliği tespit edilmeyen 34 çocuk var

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1915 çocuk kayıt altına alındı.

    "KİMLİĞİ HENÜZ BİLİNMEYEN 34 ÇOCUĞUMUZ BULUNMAKTADIR"
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Twitter hesabından konuya yönelik yaptığı açıklamada, "Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1915 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır. Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1776 çocuk ailesine teslim edilmiştir. 53 çocuğumuzun hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir. Tedavisi tamamlanan 79 çocuğumuz ise bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. Çocuk bakım kuruluşlarında olup kimliği henüz bilinmeyen 34 çocuğumuz bulunmaktadır. Kayıtlarımızda olan 7 çocuğumuz hastanede tedavisi devam ederken vefat etmiştir. Ayrıca Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülüne yapılan ihbarlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde 472 çocuğumuzun vefat ettiği tespit edilmiştir" denildi.

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