Asrın felaketinde Türkiye’nin konuştuğu “Mucize Bebek” annesine kavuştu!
Merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın çifte felaketinde binlerce bina yıkılırken on binlerce vatandaş ise hayatını kaybetti. Depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz altından 128 saat sonra çıkarılan "Mucize Bebek" olarak bilinen ve hemşirelerin Gizem adını verdiği 3,5 aylık Vetin Begdaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından 54 gün sonra Adana'da annesine teslim edildi. Mucize bebek ile annesinin kavuştuğu o anlar adeta yürekleri ısıttı. İşte kere kare Türkiye'nin konuştuğu mucize bebeğin Bakan Yanık tarafından annesine kavuştuğu o anlar...
Bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, yapılan çalışmayla 2 aylık kız bebeği, 128 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı. Mucize bebek helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne getirildi.
DOKTORLARIN VE HEMŞİRELERİN GÖZDESİ OLDU
5 gün boyunca enkaz altında kalan ve yüzünde çizik dahi oluşmayan bebek, doktorların ve hemşirelerin gözdesi oldu. Hemşireler ve gönüllüler tarafından gözleri gibi bakılan bebek biberonla beslendi. Bebek daha sonra Cumhurbaşkanlığının uçağıyla Ankara'ya götürüldü.
ÖZEL UÇAKLA ANKARA'DAN ADANA'YA GETİRİLDİ
Yapılan incelemeler sonrasında aileyle iletişime geçen Bakanlık, aileden ve bebekten alınan DNA örneğinde uyuşma sağlandığını tespit etti. Bu doğrultuda Gizem bebeğin ailesiyle kavuşması için hızlıca harekete geçen Bakanlık, bebeği Ankara'dan özel uçakla Adana'ya götürdü.
BAKAN YANIK, MUCİZE BEBEĞİ ANNESİNE TESLİM ETTİ
Adana'da Gizem bebeği Bakan Derya Yanık karşıladı. Bakan Yanık, Gizem bebeği Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden anne Yasemin Begdaş'a teslim etti.