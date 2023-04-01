RAMAZAN İMSAKİYE
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Asrın felaketinde Türkiye’nin konuştuğu “Mucize Bebek” annesine kavuştu!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın çifte felaketinde binlerce bina yıkılırken on binlerce vatandaş ise hayatını kaybetti. Depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz altından 128 saat sonra çıkarılan "Mucize Bebek" olarak bilinen ve hemşirelerin Gizem adını verdiği 3,5 aylık Vetin Begdaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından 54 gün sonra Adana'da annesine teslim edildi. Mucize bebek ile annesinin kavuştuğu o anlar adeta yürekleri ısıttı. İşte kere kare Türkiye'nin konuştuğu mucize bebeğin Bakan Yanık tarafından annesine kavuştuğu o anlar...

01.04.2023 16:07 - Son Güncelleme: 01.04.2023 16:27
Asrın felaketinde Türkiye’nin konuştuğu “Mucize Bebek” annesine kavuştu!

Bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, yapılan çalışmayla 2 aylık kız bebeği, 128 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı. Mucize bebek helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne getirildi.

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Asrın felaketinde Türkiye’nin konuştuğu “Mucize Bebek” annesine kavuştu!

DOKTORLARIN VE HEMŞİRELERİN GÖZDESİ OLDU

5 gün boyunca enkaz altında kalan ve yüzünde çizik dahi oluşmayan bebek, doktorların ve hemşirelerin gözdesi oldu. Hemşireler ve gönüllüler tarafından gözleri gibi bakılan bebek biberonla beslendi. Bebek daha sonra Cumhurbaşkanlığının uçağıyla Ankara'ya götürüldü.

Asrın felaketinde Türkiye’nin konuştuğu “Mucize Bebek” annesine kavuştu!

İHBARLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı refakatçisiz çocukların bulunması çalışmaları kapsamında gelen ihbarları değerlendirdi.

Asrın felaketinde Türkiye’nin konuştuğu “Mucize Bebek” annesine kavuştu!

ÖZEL UÇAKLA ANKARA'DAN ADANA'YA GETİRİLDİ

Yapılan incelemeler sonrasında aileyle iletişime geçen Bakanlık, aileden ve bebekten alınan DNA örneğinde uyuşma sağlandığını tespit etti. Bu doğrultuda Gizem bebeğin ailesiyle kavuşması için hızlıca harekete geçen Bakanlık, bebeği Ankara'dan özel uçakla Adana'ya götürdü.

Asrın felaketinde Türkiye’nin konuştuğu “Mucize Bebek” annesine kavuştu!

BAKAN YANIK, MUCİZE BEBEĞİ ANNESİNE TESLİM ETTİ

Adana'da Gizem bebeği Bakan Derya Yanık karşıladı. Bakan Yanık, Gizem bebeği Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden anne Yasemin Begdaş'a teslim etti.

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