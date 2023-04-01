Asrın felaketinde Türkiye’nin konuştuğu “Mucize Bebek” annesine kavuştu!

DOKTORLARIN VE HEMŞİRELERİN GÖZDESİ OLDU

5 gün boyunca enkaz altında kalan ve yüzünde çizik dahi oluşmayan bebek, doktorların ve hemşirelerin gözdesi oldu. Hemşireler ve gönüllüler tarafından gözleri gibi bakılan bebek biberonla beslendi. Bebek daha sonra Cumhurbaşkanlığının uçağıyla Ankara'ya götürüldü.