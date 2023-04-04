Bakan Akar afet bölgesinde: "Üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yok"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hatay'daki temasları kapsamında Belen ilçesinde depremzedeleri ziyaret etti. Ardından, Antakya'da Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki Ötençay Mahallesi'nde AFAD, Milli Savunma Bakanlığı ve NATO iş birliği ile kurulumu devam eden 2 bin 400 kişilik çadır kentte incelemelerde bulundu.
Bakan Akar ve Orgeneral Güler, iftarı 8'inci Tugay Komutanlığı'nda kentin kanaat önderleriyle birlikte yaptı. Akar, herkesin dini, etnik yapısına göre inanç özgürlüğü içinde hayatını sürdürmesinin en samimi temennileri olduğunu belirtti. Vatandaşın özgürce ibadetini yapmasının önemine değinen Akar, "Herkesin birbiriyle çatıştığı bu dünyada, Hatay'da barışçıl bir şekilde bu hayatın sürdürülmesi, herkesin sevgi, saygı içinde birlikte yaşaması bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı" diye konuştu.
Sevgi, saygı, hoşgörü içinde birlikte yaşama kültürünün önemini vurgulayan Akar, dostluk, arkadaşlık, kardeşlik, güven, dayanışma içinde yaşamanın gerekliliğini ifade etti. Deprem felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara şifa dileklerini ileten Akar, şunları söyledi: