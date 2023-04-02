Seçmen listeleri için son gün! Askıdan iniyor

SEÇMEN LİSTESİ SORGULAMASINDA İSMİNİZ ÇIKMAZSA NE YAPMALISINIZ?

Muhtarlıklarda askıya çıkarılan listelere ilişkin itiraz süreci başladı. Seçmen listesinde adını bulamayan vatandaşlar, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine şahsen başvuracak. Askı listeleri 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek. Depremzede seçmenler ise seçimde kendi illerinde veya taşınmak zorunda kaldıkları illerde oy kullanabilmeleri için adres değişikliği beyanlarını, 17 Mart saat 23.59'a kadar nüfus müdürlükleri ya da E-Devlet üzerinden yapmıştı. Bu işlemleri henüz yapmayanlar, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkma tarihi olan 20 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında da bu işlemlerini yapabilecekler.

TÜRKİYE'DEKİ YURTDIŞI SEÇMEN NEREYE BAŞVURMALI?

Askı süresi içinde yurt içinde bulunan yurtdışı seçmen vatandaşların ise pasaportlarıyla birlikte en yakın nüfus müdürlüğüne başvurmaları tavsiye ediliyor.

SEÇMEN LİSTELERİ NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Seçmen Listeleri itirazların ardından yurtiçi ve yurtdışı seçmen kütükleri 12 Nisan günü kesinleştirilecek. Yurtiçi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.