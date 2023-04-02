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    • Haberler
    • 02.04.2023 07:48
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    • 02.04.2023 07:57
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    Seçmen listeleri için son gün! Askıdan iniyor

    14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Seçim takvimine göre muhtarlıklarda askıya çıkarılan seçmen listeleri bugün askıdan indiriliyor. Vatandaşların muhtarlıklara gitmeden seçmen kaydını YSK ve e-Devlet üzerinden kontrol etmeleri de mümkün. Seçmen kayıtlarını kontrol eden vatandaşların isimlerini listede bulamamalarının ardından, itiraz için izleyecekleri yolu dikkatle takip etmeleri gerekiyor.

    takvim.com.tr
    Seçmen listeleri için son gün!

    14 Mayıs'ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar şimdiden nerede oy kullanacaklarını merak etmeye başladı.



    YSK VE E-DEVLET ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR
    YSK ve e-Devlet tarafından vatandaşların hizmetine sunulan 'yurt içi seçmen kaydı sorgulama' ekranı üzerinden kolayca nerede oy kullanılacağı görüntülenebilecek.


    Seçmen kayıtları askıdan inecek ve itirazlar için verilen süre bugün sona erecek. Bugünden itibaren vatandaşlar seçmen kayıtlarındaki yerler dışında oy kullanmak için değişiklik yapamayacak.



        SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
        Seçmen kaydı sorgulama ekranı hem YSK hem de e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Oturdukları şehirlerde nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar ise bu iki seçenekten birine giriş yaparak, oy kullanacakları yeri öğrenebiliyor.

        Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

        E-DEVLET'TEN SEÇMEN KAYDI SORGULAMA
        Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan "Giriş Yap" bağlantısına tıklayın.

        Türkiye'deki yurtdışı seçmen nereye başvurmalı?
        Askı süresi içinde yurt içinde bulunan yurtdışı seçmen vatandaşların ise pasaportlarıyla birlikte en yakın nüfus müdürlüğüne başvurmaları tavsiye ediliyor.

        9. Seçmen listeleri ne zaman kesinleşecek?
        Seçmen Listeleri itirazların ardından yurtiçi ve yurtdışı seçmen kütükleri 12 Nisan günü kesinleştirilecek. Yurtiçi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.

            SEÇMEN LİSTESİ SORGULAMASINDA İSMİNİZ ÇIKMAZSA NE YAPMALISINIZ?
            Muhtarlıklarda askıya çıkarılan listelere ilişkin itiraz süreci başladı. Seçmen listesinde adını bulamayan vatandaşlar, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine şahsen başvuracak. Askı listeleri 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek. Depremzede seçmenler ise seçimde kendi illerinde veya taşınmak zorunda kaldıkları illerde oy kullanabilmeleri için adres değişikliği beyanlarını, 17 Mart saat 23.59'a kadar nüfus müdürlükleri ya da E-Devlet üzerinden yapmıştı. Bu işlemleri henüz yapmayanlar, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkma tarihi olan 20 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında da bu işlemlerini yapabilecekler.

            TÜRKİYE'DEKİ YURTDIŞI SEÇMEN NEREYE BAŞVURMALI?
            Askı süresi içinde yurt içinde bulunan yurtdışı seçmen vatandaşların ise pasaportlarıyla birlikte en yakın nüfus müdürlüğüne başvurmaları tavsiye ediliyor.

            SEÇMEN LİSTELERİ NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?
            Seçmen Listeleri itirazların ardından yurtiçi ve yurtdışı seçmen kütükleri 12 Nisan günü kesinleştirilecek. Yurtiçi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.

            1. SIRA BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN
            Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) çekilen kurada, 1. sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3. sırada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yer aldı.

            PUSULA SIRALAMASI İÇİN KURA TÖRENİ DÜZENLENDİ

            YSK Başkanlığında, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılacak birleşik oy pusulasında, cumhurbaşkanı adaylarının yerlerini belirlemek için kura töreni düzenlendi.

            Törende konuşan YSK Başkanı Ahmet Yener, ilk önce cumhurbaşkanı adaylarının isimlerinin yazılı olduğu fanustan isimlerin çekileceğini, ardından da adayların sıra numaralarının çekileceğini ifade etti.

            Oy pusulası yerleri belli oldu!

                Çekilen kura sonucuna göre, cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan birleşik oy pusulasında 1. sırada Erdoğan, 2. sırada İnce, 3. sırada Kılıçdaroğlu, 4. sırada Oğan yer aldı.

                SEÇMENLERE İKİ AYRI OY PUSULASI VERİLECEK
                14 Mayıs'taki seçimlerde, seçmenlere verilecek iki oy pusulasından biri cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak.

                İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek. Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.

                Milletvekili seçimine ilişkin oy pusulasında yer alacak ittifakların ve siyasi partilerin yerleri, yine YSK'de yapılacak kura çekimi ile 8 Nisan'da belirlenecek.

                KESİN ADAY LİSTESİ YAYIMLANDI
                Dün Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı kesin aday listesi yer aldı.

                    Kararda, 28 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesine belirtilen süre içinde yapılan itirazların YSK tarafından değerlendirilerek itirazların reddine karar verildiği belirtildi.

                    Kurul tarafından yapılan değerlendirmede, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayları alfabetik sıralamaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'dan oluşmuştu.

                    Kararda, adayların doğum tarihleri ve mezun oldukları üniversitelerin bilgileri de yer aldı.
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                        Haberler Haberler Seçmen listeleri için son gün! Askıdan iniyor
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