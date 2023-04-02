Emine Erdoğan'a BM'de büyük onur: Yeni kurulan Sıfır Atık Danışma Kurulu'na 3 yıl başkanlık edecek

Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile birlikte, BM 77. Genel Kurul Başkanı tarafından düzenlenen "sıfır atık" konulu, eş sunucu 105 ülkenin yer aldığı üst düzeyli etkinlikte katılımcılara hitap etti.



"DÜNYA, BEŞTEN BÜYÜKTÜR"

Dünya beşten büyüktür mesajı veren Erdoğan, "Türkiye olarak küresel hiçbir meseleye kayıtsız kalmadığımız gibi çevre sorunlarında da çözümün bir parçası olma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Ülkemizde başlattığımız bu hareketin, dünyaya model teşkil edecek seviyeye gelmesinden ve BM çatısı altında güçlü bir politikaya dönüşmesinden bir sıfır atık gönüllüsü olarak büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Hakkaniyete dayalı bir yük paylaşımı ile önlemleri almak, iklim değişikliğinde payı olmadığı halde, sonuçlarından en çok etkilenen ülkelerin gözetildiği adil bir sistem kurmak mecburiyetindeyiz. İşte bu yüzden ben de haykırıyorum: Dünya, beşten büyüktür" dedi.

Emine Erdoğan'ın ABD'deki temaslarına ilişkin detayları Sabah gazetesi yazarı Hülya Güler köşesine taşıdı. Güler, "Türkiye şimdi bu kültürü küresel bir boyuta taşıdı. Bunda büyük emeği olan Emine Erdoğan da BM'de kurulan Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk başkanı oldu. Kurula 3 yıl başkanlık edecek Emine Erdoğan, projenin kalıcı olması için çaba harcayacaklarını dile getirdi." ifadelerini kullandı.



İşte Güler'in bugünkü yazısı:

Birleşmiş Milletler, 30 Mart'ta Türkiye'nin girişimleri ile gerçekleşen 1. Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliğine ev sahipliği yaptı. Emine Erdoğan'ın özel davetli olarak BM Genel Kurulu'nda açılış konuşmasını gerçekleştirdiği sırada salondaydım. 105 ülkenin üst düzey temsilcilerinin bulunduğu salonda 'Dünya beşten büyüktür' mesajının bir kez de Emine Erdoğan tarafından dünya kamuoyuna verildiğini izlemek heyecan vericiydi. Türkiye'nin, Sıfır Atık Günü ile sürdürülebilirliğin dünya kamuoyunun gündemine taşınmasında başrol üstlenmesi ise büyük bir prestij ve gurur kaynağıydı.