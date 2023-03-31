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    • 31.03.2023 11:10
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    • 31.03.2023 11:18
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    TOKİ tarafından temeller atıldı: Depremin merkezi Pazarcık ilk yerleşim yerine geri dönüyor

    7.7 şiddetindeki depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi, 1950'lere kadar şehrin merkezi durumundaki yukarı bölgeye geri dönüyor. TOKİ tarafından inşaatına başlanan konutların temelleri, depremden etkilenmeyen "Yukarı Pazarcık" bölgesine atılıyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Pazarcık’ta afet konutlarının ilk temelleri atıldı

    1950'li yıllara kadar ilk yapılaşmanın başladığı Pazarcık, daha sonrasında "Aşağı Pazarcık" olarak nitelendirilen bölgeye doğru ilerledi. Depremden en çok etkilenen yer ise "Aşağı Pazarcık" oldu. Yeni konutların yapılacağı "Yukarı Pazarcık" bölgesinde binaların sağlam olduğu, bir kısmının da afeti hafif hasarla atlattığı görüldü.



    321 KONUTUN İNŞAATLARI SÜRÜYOR
    Yukarı bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2018 yılında sahiplerine teslim edilen konutların hiçbiri ise depremden etkilenmedi.

    7.7 büyüklüğündeki depremin merkezi olan ilçe, yerleşimin başladığı ilk noktasına dönüyor. Halk arasında "Yukarı Pazarcık" olarak adlandırılan bölgede daha önce başlayan etaplara ek olarak depremden sonra temelleri TOKİ tarafından atılan 3. etapta ise 321 konutun inşaat çalışmaları sürüyor.

        "DEPREM ZAMANINDA BURADAKİ KONUTLAR HASAR ALMADI"
        Şantiye şefi Serhat Sarıgül, yaptığı açıklamada, 3. etap 321 konutun inşaat çalışmalarının sürdüğünü belirterek, yeni konutların yapılacağı bölgede binaların hasar almadığını söyledi.



        İki temelin tamamlanmasında son aşamaya geldiklerini ifade eden Sarıgül, "Temelin biri gro beton aşamasında diğer temelde de kırımlar devam ediyor. Zeminin kaya olmasından dolayı temel açma süreci biraz daha uzuyor. Daha önceden de 210 adetlik bir projemiz vardı. Deprem zamanında buradaki konutlar hasar almadı.

        Buradaki konutlarda herhangi bir deprem endişemiz yok" dedi.



            "BİZİM YAPTIĞIMIZ KONUTLAR, BU FELAKETTEN ETKİLENMEDİ"
            Yeni konutların zemin etüdünün yapıldığını anlatan Sarıgül, "Depremin merkez ana üstü dediğimiz yer, Büyüknacar Köyü. Buraya da 3 kilometre uzaklıkta. Merkez üssü olmasına rağmen de biz herhangi bir problem yaşamadık. Bunun da nedeni birincisi zeminin çok iyi olması. İkincisi de yönetmenliğe uygun yapmış olduğumuz binalar. Bizim yaptığımız konutlar, bu felaketten etkilenmedi" diye konuştu.

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