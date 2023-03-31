TOKİ tarafından temeller atıldı: Depremin merkezi Pazarcık ilk yerleşim yerine geri dönüyor

1950'li yıllara kadar ilk yapılaşmanın başladığı Pazarcık, daha sonrasında "Aşağı Pazarcık" olarak nitelendirilen bölgeye doğru ilerledi. Depremden en çok etkilenen yer ise "Aşağı Pazarcık" oldu. Yeni konutların yapılacağı "Yukarı Pazarcık" bölgesinde binaların sağlam olduğu, bir kısmının da afeti hafif hasarla atlattığı görüldü.
321 KONUTUN İNŞAATLARI SÜRÜYOR
Yukarı bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2018 yılında sahiplerine teslim edilen konutların hiçbiri ise depremden etkilenmedi.