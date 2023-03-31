TOKİ tarafından temeller atıldı: Depremin merkezi Pazarcık ilk yerleşim yerine geri dönüyor





"BİZİM YAPTIĞIMIZ KONUTLAR, BU FELAKETTEN ETKİLENMEDİ"

Yeni konutların zemin etüdünün yapıldığını anlatan Sarıgül, "Depremin merkez ana üstü dediğimiz yer, Büyüknacar Köyü. Buraya da 3 kilometre uzaklıkta. Merkez üssü olmasına rağmen de biz herhangi bir problem yaşamadık. Bunun da nedeni birincisi zeminin çok iyi olması. İkincisi de yönetmenliğe uygun yapmış olduğumuz binalar. Bizim yaptığımız konutlar, bu felaketten etkilenmedi" diye konuştu.

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