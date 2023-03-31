BM, Türkiye'ye destek çağrısını yineledi! En güçlü 5 bağışçı belli oldu

Laerke, "BM'nin Türkiye'deki depremler için 16 Şubat'ta başlattığı 1 milyar dolar tutarındaki acil yardım çağrısına bağışçılarımızın desteğiyle bugüne kadar (31 Mart) 268 milyon dolarlık katkı oldu. İlk sıradaki 5 bağışçı ABD, Kuveyt, Avrupa Komisyonu, BM'nin Merkezi Acil Durum Fonu (CERF) ve Suudi Arabistan oldu." diye konuştu.

DESTEK ÇAĞRISINI YİNELEDİ

"Konuşmanızda Türkiye'deki depremlerin ardından bugüne kadar vermiş olduğunuz desteklerden bahsettiniz. Bundan sonraki adımınız ne olacak? Yakın gelecekte ne gibi destekler vermeyi planlıyorsunuz?" sorusuna Laerke, "Şu anda insani acil durum dediğimiz aşamadayız. Hayata kalanların neye ihtiyacı olduğunu belirlemeye ve depremden kurtulanları nasıl destekleyebileceğimize yönelik çalışıyoruz. Bunun için 3 aylık bir zaman dilimimiz var. Bu projeleri hayata geçireceğiz ama bunlar sonrasında da devam edecek. Bu yüzden Türkiye için başlattığımız acil durum kampanyası için hala destek çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.