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    • 31.03.2023 15:03
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    • 31.03.2023 15:03
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    BM, Türkiye'ye destek çağrısını yineledi! En güçlü 5 bağışçı belli oldu

    Birleşmiş Milletler (BM), depremlerin ardından Türkiye için başlatılan acil durum çağrısına yönelik destek talebini tekrarladı. 16 Şubat'ta başlatılan 1 milyar dolar tutarındaki acil yardım çağrısına bağışçıların desteğiyle bugüne kadar (31 Mart) 268 milyon dolarlık katkı olduğu belirtildi. İlk sıradaki 5 bağışçı ABD, Kuveyt, Avrupa Komisyonu, BM'nin Merkezi Acil Durum Fonu (CERF) ve Suudi Arabistan oldu.

    AJANSLAR
    Türkiye destek çağrısı! En güçlü 5 bağışçı belli oldu

    Birleşmiş Milletler (BM), depremlerin ardından Türkiye için başlatılan acil durum çağrısına yönelik destek talebini tekrarladı.

    9 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ!
    BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden 9 milyon kişinin doğrudan etkilendiğini ve 3 milyon kişinin yerinden olduğunu belirtti.

    3 MİLYON KİŞİYE ACİL GIDA YARDIMI
    Laerke, BM kuruluşları ve insani yardım ortaklarının bugüne kadar 4,1 milyon kişiye gıda ve ısıtıcı gibi temel ev eşyalarının yanı sıra kıyafet ulaştırdığını ifade ederek, "Neredeyse 3 milyon kişiye acil gıda yardımı ile ulaşıldı. 700 binden fazla kişiye ise çadır, onarım aletleri ve brandalar dahil yaşam alanlarının iyileştirilmesi için destek verildi. Ayrıca 1,6 milyon kişiye su, sanitasyon ve hijyen yardımı yapıldı ve 1 milyon litreye yakın içme suyu ulaştırıldı." dedi.

    İLK SIRADAKİ 5 BAĞIŞÇI
    Türkiye Sağlık Bakanlığına 4,6 milyon doz aşı, 16 mobil sağlık kliniği ve üreme sağlığı ile travma tedavisi için ilaç ve tıbbi malzeme desteği sağladıklarını kaydeden Laerke, tüm yardımların Türk hükümeti liderliğindeki mücadeleyi desteklemek için yapıldığını aktardı.

        Laerke, "BM'nin Türkiye'deki depremler için 16 Şubat'ta başlattığı 1 milyar dolar tutarındaki acil yardım çağrısına bağışçılarımızın desteğiyle bugüne kadar (31 Mart) 268 milyon dolarlık katkı oldu. İlk sıradaki 5 bağışçı ABD, Kuveyt, Avrupa Komisyonu, BM'nin Merkezi Acil Durum Fonu (CERF) ve Suudi Arabistan oldu." diye konuştu.

        DESTEK ÇAĞRISINI YİNELEDİ
        "Konuşmanızda Türkiye'deki depremlerin ardından bugüne kadar vermiş olduğunuz desteklerden bahsettiniz. Bundan sonraki adımınız ne olacak? Yakın gelecekte ne gibi destekler vermeyi planlıyorsunuz?"         sorusuna Laerke, "Şu anda insani acil durum dediğimiz aşamadayız. Hayata kalanların neye ihtiyacı olduğunu belirlemeye ve depremden kurtulanları nasıl destekleyebileceğimize yönelik çalışıyoruz. Bunun için 3 aylık bir zaman dilimimiz var. Bu projeleri hayata geçireceğiz ama bunlar sonrasında da devam edecek. Bu yüzden Türkiye için başlattığımız acil durum kampanyası için hala destek çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Laerke, Türkiye'deki deprem bölgelerinde yeniden yapılanma aşamasına girildiğini anımsatarak 20 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda bunun için 7 milyar avro taahhüt edildiğini ifade etti.

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