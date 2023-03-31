BM, Türkiye'ye destek çağrısını yineledi! En güçlü 5 bağışçı belli oldu

Birleşmiş Milletler (BM), depremlerin ardından Türkiye için başlatılan acil durum çağrısına yönelik destek talebini tekrarladı.
9 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ!
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden 9 milyon kişinin doğrudan etkilendiğini ve 3 milyon kişinin yerinden olduğunu belirtti.
3 MİLYON KİŞİYE ACİL GIDA YARDIMI
Laerke, BM kuruluşları ve insani yardım ortaklarının bugüne kadar 4,1 milyon kişiye gıda ve ısıtıcı gibi temel ev eşyalarının yanı sıra kıyafet ulaştırdığını ifade ederek, "Neredeyse 3 milyon kişiye acil gıda yardımı ile ulaşıldı. 700 binden fazla kişiye ise çadır, onarım aletleri ve brandalar dahil yaşam alanlarının iyileştirilmesi için destek verildi. Ayrıca 1,6 milyon kişiye su, sanitasyon ve hijyen yardımı yapıldı ve 1 milyon litreye yakın içme suyu ulaştırıldı." dedi.
İLK SIRADAKİ 5 BAĞIŞÇI
Türkiye Sağlık Bakanlığına 4,6 milyon doz aşı, 16 mobil sağlık kliniği ve üreme sağlığı ile travma tedavisi için ilaç ve tıbbi malzeme desteği sağladıklarını kaydeden Laerke, tüm yardımların Türk hükümeti liderliğindeki mücadeleyi desteklemek için yapıldığını aktardı.