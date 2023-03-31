Baykar tarafından kurulan 2 bin kişilik konteyner kentte yaşam başladı

"BURADA TÜM İMKANLAR EN İNCE AYRINTISINA KADAR DÜŞÜNÜLMÜŞ"

Depreme 7 katlı Işık Apartmanı'nda yakalanan ve enkaz altından kurtarılan 31 yaşındaki Gülsün Oğul, depremin 16. saatinde kurtarıldığını anlattı. Bir süre çadırda yaşadığını ifade eden Oğul, "Şimdi buraya yerleştik. İmkanlar çok güzel. Çadırda hiçbir şey yoktu. Burada tüm imkanlar en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Emek veren herkese çok teşekkürler." dedi.