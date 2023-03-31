Baykar tarafından kurulan 2 bin kişilik konteyner kentte yaşam başladı

Onikişubat ilçesindeki Hanefi Mahçicek Stadyumu alanına yerleştirilecek 520 konteynerden bir kısmının işlemleri tamamlandı. AFAD tarafından sahiplerine teslim edilen 144 konteynere afetzedeler yerleşmeye başladı.
"BURADA TÜM İMKANLAR EN İNCE AYRINTISINA KADAR DÜŞÜNÜLMÜŞ"
Depreme 7 katlı Işık Apartmanı'nda yakalanan ve enkaz altından kurtarılan 31 yaşındaki Gülsün Oğul, depremin 16. saatinde kurtarıldığını anlattı. Bir süre çadırda yaşadığını ifade eden Oğul, "Şimdi buraya yerleştik. İmkanlar çok güzel. Çadırda hiçbir şey yoktu. Burada tüm imkanlar en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Emek veren herkese çok teşekkürler." dedi.
Aksu Mahallesi'nde iki katlı evi depremde yıkılan 58 yaşındaki Nurgül Belli de evinin ilk depremde yıkıldığını, 4 çocuğu ile torununun enkaz altından kurtarıldığını söyledi.