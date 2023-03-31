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    • Haberler
    • 31.03.2023 10:06
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    • 31.03.2023 10:06
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    Ramazan orucu bu yıl kaç gün? 2023 Ramazan ayında kaç gün oruç tutulacak? En uzun, en kısa oruç hangi illerde?

    Ramazan ayına günler kala milyonlarca kişi imsakiye hakkında bilgi almak üzere arama motorlarında araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı imsakiyesini duyurdu. Bu kapsamda merak edilen tüm sorular yanıt buldu. On bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak. Peki, Ramazan orucu bu yıl kaç gün? 2023 Ramazan ayında kaç gün oruç tutulacak? En uzun, en kısa oruç hangi illerde? İşte merak edilen bilgiler!

    Ramazan orucu bu yıl kaç gün?

    On bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. İslam alemi büyük bir heyecanla mübarek Ramazan ayını bekliyor. Bu kapsamda özellikle imsakiye merak konusu oluyor. Peki, Ramazan orucu bu yıl kaç gün? 2023 Ramazan ayında kaç gün oruç tutulacak? En uzun, en kısa oruç hangi illerde? İşte detaylar!

    RAMAZAN ORUCU BU YIL KAÇ GÜN 2023?

    Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek. On bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

    2023 Ramazan'da Orucun ilk günü ilk sahur ne zaman - İlk iftar saat kaçta?

    Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 17 Nisan'da idrak edilecek.

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı ise 21 Nisan'da başlayacak. Din İşleri Yüksek Kurulunca fitre miktarı 70 lira olarak belirlendi.

    HİLAL, 23 MART SABAHI GÖRÜLECEK

    Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, AA muhabirine, kameri takvime göre ayın dünya etrafında döndüğü sürenin 29 gün ve bir kaç saat olduğunu söyledi.

    Ramazanın bazen 29, bazen de 30 gün sürmesinin ayın dünya etrafında dönme süresiyle ilgili olduğuna işaret eden Bozkurt, "Bu ramazan da 29 gün sürecek. Greenwich saatiyle hilalin 23 Mart sabahında görüleceği öngörülüyor." bilgisini verdi.

    Bu yıl ramazan temasını "Ramazan ve Dayanışma" olarak belirlediklerini bildiren Bozkurt, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan ramazanın gereği gibi idrak edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

        Müslümanların ramazanda dini hassasiyetlere en çok bağlı olduğu zaman dilimi olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Ramazanda oruç ve teravih namazlarının yanında geleceğe umutla bakmayı sağlayan fırsatlar da vardır. Bunlar arasında Rabb'imizin bize verdiği nimetlerin kıymetini bilmek. Gündüzü oruçlu geçirmek bize nimetlerin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatır. Bu durum, imkanlara sahip olmayan insanları halini hatırlamaya da vesile olur." diye konuştu.

        Yardımlaşma ve dayanışma örneği olan fıtır sadakasının ramazana özel olduğunu anımsatan Bozkurt, "Fıtır sadakası vererek hem sadaka veriyoruz hem de maddi imkanları olmayanları gözetiyoruz." dedi.

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        Haberler Haberler Ramazan orucu bu yıl kaç gün? 2023 Ramazan ayında kaç gün oruç tutulacak? En uzun, en kısa oruç hangi illerde?
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