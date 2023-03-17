Bakan Kasapoğlu, GSB yurdunda kalan depremzede çiftin nikah şahidi oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar, ülke genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında misafir olarak hayatlarını sürdürmeye devam ediyor.
Malatya'dan gelerek GSB Çubuk Kız Öğrenci Yurdu'na yerleşen İlknur ve Suat Akgün çifti, kaldıkları yurdun konferans salonunda düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girdi. Çiftin bu mutlu gününde nikah şahitliğini ise Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yaptı.
KASAPOĞLU: "HER BİR YENİ GÜNE UMUTLA YAKLAŞACAĞIZ"
Nikahın ardından çiftin aile cüzdanını vererek kendilerini tebrik eden Bakan Kasapoğlu, "Çiftimize bir ömür boyu ve tabii ki sonrasında da dünya ve ahiret saadeti temenni ediyorum. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Çok zor süreçler yaşadık. Hamdolsun yaralarımızı yine kenetlenerek, omuz omuza ve el ele vererek sarıyoruz, saracağız. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da Selahattin Eyyubi Yurdu'muzdaydım. Orada bir gün önce doğmuş bir bebeğimiz ile tanıştık. Bir yanda yeni doğan çocuklar, okula başlayan çocuklar ve diğer yanda iki arkadaşımızın mutluluğuna ortak olduk. Her bir yeni güne umutla yaklaşacağız. Biliyorsunuz bu yurtlar bu ülkenin öğrencilerinin mekanı ama aynı zamanda zor anlarda bu ülkenin tüm evlatlarının yuvası oldu. Bugün de böylesine özel bir ana ev sahipliği yaptı. İnanıyorum ki tüm güzellikler ve mutluluklar onlarla olsun. Gençler bu ülkenin yarınları olarak daha aydınlık yarınlara yürüsünler." ifadelerini kullandı.