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    • Haberler
    • 30.03.2023 22:32
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    • 30.03.2023 22:46
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    AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE? 30 Mart 2023 AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ! Akdeniz...

    Son dakika haberine göre Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Muğla'nın yanı sıra Aydın, İzmir, Manisa ve Denizli'de de hissedildi. İşte detaylar ve 30 Mart 2023 AFAD - Kandilli son depremler listesi...

    AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından edinilen bilgiye göre, Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

    Son dakika... Akdeniz'de saat 22.23'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, Datça'ya uzaklığı 277 kilometre olarak belirlendi.

    Deniz yüzeyinin yaklaşık 6.57 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Girit'e yakın olduğu kaydedildi.

    30 MART 2023 AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER

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    Haberler Haberler AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE? 30 Mart 2023 AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ! Akdeniz...
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