AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE? 30 Mart 2023 AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ! Akdeniz...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Son dakika... Akdeniz'de saat 22.23'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, Datça'ya uzaklığı 277 kilometre olarak belirlendi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 6.57 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Girit'e yakın olduğu kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 30, 2023
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-03-30
Saat:22:23:03 TSİ
Enlem:34.866 N
Boylam:25.35 E
Derinlik:6.57 km
Detay:https://t.co/7G6kYEPMpv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
30 MART 2023 AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER
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