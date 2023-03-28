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    • Haberler
    • 28.03.2023 16:45
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    • 28.03.2023 16:48
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    Avrupa Birliği gaz tüketimini düşürme tedbirine devam edecek

    Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, gelecek kış dönemine hazırlık için doğal gaz talebini yüzde 15 azaltma uygulamasının 1 yıl daha uzatılmasını kabul etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Gaz tüketimi 1 yıl daha uzatılacak

    AB üyesi ülkelerin enerji bakanları Brüksel'de bir araya geldi. Toplantıda, kış dönemine hazırlık için üye ülkelerin doğal gaz talebini yüzde 15 düşürme tedbirinin devamı ele alındı.

    ÜYE ÜLKELER ONAYLADI
    AB Konseyi, gaz talebini geçmiş 5 yıl ortalamasının yüzde 15 altına indirmesini içeren acil durum tedbirinin 12 ay daha uzatılmasına yönelik düzenleme teklifini üye ülkelerin onayladığını bildirdi. Mevcut uygulama, 1 Ağustos 2022-31 Mart 2023 tarihleri için geçerliydi.

    HEDEF YILDA 45 MİLYARKÜP DOĞAL GAZ
    Bu önlemle, AB ülkeleri yıllık yaklaşık 45 milyar metreküp doğal gaz tasarrufu hedefliyor. Söz konusu doğal gaz tüketimini düşürme hedefi acil durumlarda zorunlu hale getirilebiliyor. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, AB ülkelerinin toplam doğal gaz tüketimleri, Ağustos 2022-Ocak 2023 döneminde önceki yılların aynı dönemindeki ortalamanın yüzde 19,3 altına indi.

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