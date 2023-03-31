18 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında alınan bekçilik başvurularıyla birlikte bugünlerde bekçi alımı başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Birçok kişi konu hakkında araştırmalara başadı. Peki, Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi...
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçi alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
2023/1.DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ SINAVI NE ZAMAN?
Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.