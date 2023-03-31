18 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında alınan bekçilik başvurularıyla birlikte bugünlerde bekçi alımı başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Birçok kişi konu hakkında araştırmalara başadı. Peki, Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi...