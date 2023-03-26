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    • Haberler
    • 26.03.2023 15:14
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    • 26.03.2023 15:19
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    Savunma Sanayii Başkanı duyurdu: ULAK 4,5G baz istasyonu entegre edildiği Anka İHA ile bir ilke imza attı

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Yerli ve milli ULAK 4,5G baz istasyonunu Anka İHA'ya pod içerisinde entegre eden proje kapsamında ilk test uçuşu ve açık ağda sesli ve görüntülü ilk haberleşme gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    4.5G hizmeti ilk defa İHA üzerinden gerçekleşti

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli ULAK 4,5G baz istasyonunu, Anka insansız hava aracına (İHA) entegre eden proje kapsamında, ilk test uçuşu ile sesli ve görüntülü ilk haberleşmenin gerçekleştirildiğini bildirdi.

    Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yürütülen projede gelinen aşamaya ilişkin bilgi verdi. İsmail Demir, "Yerli ve milli ULAK 4,5G baz istasyonunu Anka İHA'ya pod içerisinde entegre eden proje kapsamında ilk test uçuşu ve açık ağda sesli ve görüntülü ilk haberleşme gerçekleştirildi. Tebrikler." ifadelerini kullandı.

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    30 bin 62 personel alımı yapacağız
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