Savunma Sanayii Başkanı duyurdu: ULAK 4,5G baz istasyonu entegre edildiği Anka İHA ile bir ilke imza attı

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yürütülen projede gelinen aşamaya ilişkin bilgi verdi. İsmail Demir, "Yerli ve milli ULAK 4,5G baz istasyonunu Anka İHA'ya pod içerisinde entegre eden proje kapsamında ilk test uçuşu ve açık ağda sesli ve görüntülü ilk haberleşme gerçekleştirildi. Tebrikler." ifadelerini kullandı.

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