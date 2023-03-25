Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 25.03.2023 13:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.03.2023 13:49
    ABONE OL

    Son dakika: Deprem soruşturmalarında tutuklu sayısı 317'ye yükseldi

    Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 317'ye yükseldi.

    AJANSLAR
    Deprem soruşturmaları: Tutuklu sayısı 317’ye yükseldi

    Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapıldığı öne sürülen binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; 1431 şüpheli belirlendi.

    Şüphelilerden 317'si tutuklandı, 509'u hakkında adli kontrol kararı verildi, 314 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    4 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA
    Gözaltındaki 2 kişinin işlemleri ise sürüyor. 92 kişi hakkında ise gözaltı talimatı bulunuyor. Şüpheli olarak tespit edilenlerden 4'ünün yurt dışında olduğu, 65 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

    128 şüpheli de ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Ayrıca tutuklu bulunan 317 kişinin 108'i müteahhit, 173'ü yapı sorumlusu, 18'i yapı sahibi, 18'i binada değişiklik yapan kişilerden oluştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Suriye ve Irak’ta terör devletine göz mü yumulacak?
    Haberler Haberler Son dakika: Deprem soruşturmalarında tutuklu sayısı 317'ye yükseldi
        loading
        SON DAKİKA