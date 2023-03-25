Son dakika: Deprem soruşturmalarında tutuklu sayısı 317'ye yükseldi

Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapıldığı öne sürülen binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; 1431 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerden 317'si tutuklandı, 509'u hakkında adli kontrol kararı verildi, 314 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

4 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

Gözaltındaki 2 kişinin işlemleri ise sürüyor. 92 kişi hakkında ise gözaltı talimatı bulunuyor. Şüpheli olarak tespit edilenlerden 4'ünün yurt dışında olduğu, 65 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.