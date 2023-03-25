TOGG çekilişleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? TOGG ön sipariş süreci ne zaman bitiyor?

100 BİN ÖN SİPARİŞ VERİLDİ

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "7 günde 100 bin ön sipariş. < Teşekkürler Türkiye > Heyecan http://Togg.com.tr ve Trumore uygulamasında devam ediyor." denildi.

Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan'a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X'i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak.