25 Mart 2023 sahur ve iftar vakitleri gündemde yer alıyor. Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe günü başladı. Milyonlarca kişi bu önemli ayda oruç tutmak istiyor. 81 ilde vatandaşlar oruç tutmak için sahur vaktini merak ediyor. Peki 24 Mart sahur ve iftar vakti ne zaman? Akşam ezanı saat kaçta okunur? İşte RAMAZAN AYI SAHUR VE İFTAR VAKTİ 2023.
24 MART 2023 CUMA İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?
İSTANBUL
Akşam: 19:27
İZMİR
Akşam: 19:34
ANKARA
Akşam: 19:12
ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.
Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387).
Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.