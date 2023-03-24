Son dakika! Binance çöktü mü, ne oldu, DONDU MU ? BINANCE TR Binlerce kişi erişim sıkıntısı yaşıyor! 24 Mart 2023 Binance neden açılmıyor?

BINANCE ÇÖKTÜ MÜ?

Binance uygulamasına giriş yapmakta zorlananlar Binance çktü mü sorusuna cevap aramaya başladı. Ayrıca Binance resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuru ile birlikte konuya ilişkin şu açıklamalarda bulunuldu;

"Binance'te spot ticareti etkileyen bir sorunun farkındayız. Bunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalıştığımız için tüm spot ticaret şu anda geçici olarak askıya alınmıştır. Yeni güncellemeler buradan paylaşılacaktır."