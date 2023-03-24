Son dakika! Binance çöktü mü, ne oldu, DONDU MU ? BINANCE TR Binlerce kişi erişim sıkıntısı yaşıyor! 24 Mart 2023 Binance neden açılmıyor?

Binance platformunda yaşanan sorunların ardından kullanıcılar internet üzerinde yaşadıkları bu durum için araştırmalarıı hızlandırdı. Peki, Binance çöktü mü? İşte detaylar...
BINANCE ÇÖKTÜ MÜ?
Binance uygulamasına giriş yapmakta zorlananlar Binance çktü mü sorusuna cevap aramaya başladı. Ayrıca Binance resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuru ile birlikte konuya ilişkin şu açıklamalarda bulunuldu;
"Binance'te spot ticareti etkileyen bir sorunun farkındayız. Bunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalıştığımız için tüm spot ticaret şu anda geçici olarak askıya alınmıştır. Yeni güncellemeler buradan paylaşılacaktır."
BINANCE NEDİR?
Binance, kripto para alım satım platformudur. CoinMarketCap'in verilerine göre 9 Haziran 2021 tarihinde Binance üzerinde yapılan işlemlerin hacmi 29,833,629,737 (29 milyar 833 milyon) dolar olarak kayıtlara geçti.