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    • 24.03.2023 15:27
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    Son dakika! Binance çöktü mü, ne oldu, DONDU MU ? BINANCE TR Binlerce kişi erişim sıkıntısı yaşıyor! 24 Mart 2023 Binance neden açılmıyor?

    Binance uygulamasına kullanıcılar erişimde sorun yaşıyor. En çok tercih edilen kripto para alım satım platformlarından bir tanesi olan Binance uygulamasına giriş yapamayanlar konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, Binance çöktü mü? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Son dakika! Binance çöktü mü?

    Binance platformunda yaşanan sorunların ardından kullanıcılar internet üzerinde yaşadıkları bu durum için araştırmalarıı hızlandırdı. Peki, Binance çöktü mü? İşte detaylar...

    BINANCE ÇÖKTÜ MÜ?

    Binance uygulamasına giriş yapmakta zorlananlar Binance çktü mü sorusuna cevap aramaya başladı. Ayrıca Binance resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuru ile birlikte konuya ilişkin şu açıklamalarda bulunuldu;

    "Binance'te spot ticareti etkileyen bir sorunun farkındayız. Bunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalıştığımız için tüm spot ticaret şu anda geçici olarak askıya alınmıştır. Yeni güncellemeler buradan paylaşılacaktır."

    BINANCE NEDİR?

    Binance, kripto para alım satım platformudur. CoinMarketCap'in verilerine göre 9 Haziran 2021 tarihinde Binance üzerinde yapılan işlemlerin hacmi 29,833,629,737 (29 milyar 833 milyon) dolar olarak kayıtlara geçti.

        BINANCE'İN SAHİBİ KİM?

        Binance'in sahibi 1977 yılında doğan Changpeng Zhao'dur. Çin asıllı olan Chanpeng Zhao, babasının Çin'den sürülmesi sonrasında Kanada'da yaşadı. Kanada'da eğitim hayatına devam eden Zhao, McGill Üniversitesinde bilgisayar bilimi üzerine eğitim gördü. Ayrıca Zhao'nun gençlik yıllarında McDonald's çalışanı olduğu da belirtilenler arasında.

        BINANCE HANGİ ÜLKENİN BORSASI?

        2017'nin eylül ayında Çin merkezli bir borsa olarak kurulan Binance, Çin Hükümeti'nin kripto para ticaretine yasak getirmesiyle Japonya'ya taşındı. Japonya'nın da Bitcoin ve kripto paralar hakkında katı düzenlemeler yapmasıyla birlikte Malta'da ofis açtı. Bu gelişmelerden sonra Binance'in herhangi bir ülkenin kripto para borsası olduğunu söylemek mümkün değil. Ancak uzmanlar Binance'in bir Çin borsası olduğu hakkında görüş birliğine sahipler.
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        Haberler Haberler Son dakika! Binance çöktü mü, ne oldu, DONDU MU ? BINANCE TR Binlerce kişi erişim sıkıntısı yaşıyor! 24 Mart 2023 Binance neden açılmıyor?
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