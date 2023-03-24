Altın alınmalı mı, satılmalı mı? İslam Memiş uyardı! "Önce 1.450 sonra 1.550 TL!" Gümüş, dolar, euro, petrol, altın FED sonrası...

5350 yukarıda fiyatlama var, 5000 altına sarktı, yeni arkadaşlar 4500-5000 arasında kademeli alım yapıp, yıl içindeki yükselişleri bekleyebilirler. Yıl içinde 6000 ile alakalı öngörüm devam ediyor ancak yılın 3. veya 4. çeyreğine tekabül eder. Dolar TL ekranlarda 19.04. İçeride 19.30-34 lira aralığında bir kur var karşımızda. Makas aralığı yine 30 kuruş fark ediyor. Alım ya da satış yapacaklar bunu gözden geçirmeli.

Euro TL kuru 20.56 seviyesinde ekranlarda. Serbest piyasalarda 20.79-87 lira aralığında. Euro dolar paritesi 1.0790'a kadar yükseldi. Petrolde sert düşüşlerin arkasından farklı bir rüzgar gelecektir. Petrol dolar ilişkisi, petrol altın ilişkisine dönüşebilir. Petrol üreten ülkeler bunun dolarla değil de altınla satmak isteyebilir. Bu da Suudi Arabistan ve Amerika'nın karşı karşıya gelmesine neden olabilir.