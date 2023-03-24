Altın alınmalı mı, satılmalı mı? İslam Memiş uyardı! "Önce 1.450 sonra 1.550 TL!" Gümüş, dolar, euro, petrol, altın FED sonrası...

Altın fiyatlarını herkes merak ediyor. Yatırım için fırsat olup olmadığını araştırıyor. Altın fiyatlarında yeni bir rekor bekleniyor. İşte güncel altın fiyatları...
ALTIN ALINMALI MI, SATILMALI MI?
İslam Memiş, gram altın için orta ve uzun vadeli öngörülerini paylaştı. İslam Memiş'in petroldeki düşüş sonrası ortaya attığı iddia ise çok çarpıcı. İşte islam memiş tarafından yapılan açıklamalar;
Borsa İstanbul 4997 puan. Yüzde 1.85'lik değer artışı ile günü tamamladı. Hızlı düşüş sonrası tekrar toparlanma isteğinde, tepki alımıyla. 4950 test edildiği zaman tekrar yeni bir yoruma ihtiyaç olduğunu ifade ettim. Borsa tarafında bu yıl biraz daha dikkatli olunmalı. Uzun vadeli yatırımcıların kazanma ihtimali olduğunu ifade etmiştim, aynı düşüncem geçerli. Duygularıyla değil, mantığıyla hareket eden uzun vadeli yatırımcılara yine kazandıracaktır. Şu anda bir türbülans, bir belirsizlik var.
4950 puan test edildi ancak seçimlere kadar yine aşağıda bir alanımız olduğunu tahmin ediyorum. Dolar endeksindeki toparlanmalar burada risk olarak durmaya devam ediyor. Yukarıda 5350 direnç seviyesi olsa da 4950 altına sarkmalar Borsa'da kişisel tahminim bu yönde, olabilir. O yüzden kademeli alım burada önemli.