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    • Ekonomi
    • 24.03.2023 14:45
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    • 24.03.2023 14:46
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    Altın alınmalı mı, satılmalı mı? İslam Memiş uyardı! "Önce 1.450 sonra 1.550 TL!" Gümüş, dolar, euro, petrol, altın FED sonrası...

    Altın artacak mı sorusu yatırımcılar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Gram altında rekor seyri sürüyor. Vatandaşlar ise rekor trendinin daha da süreceğini merak ederken uzman isimlerin tahminlerine odaklanıyor. Altın piyasasında birçok tahmini tutan İslam Memiş, altın fiyatlarında dair yeni bir açıklama yaptı. Peki, altın alınmalı mı, satılmalı mı? Altın ne zaman alınmalı? İşte güncel tahminler ve canlı altın fiyatları...

    takvim.com.tr
    Altın alınmalı mı, satılmalı mı? İslam Memiş uyardı!

    Altın fiyatlarını herkes merak ediyor. Yatırım için fırsat olup olmadığını araştırıyor. Altın fiyatlarında yeni bir rekor bekleniyor. İşte güncel altın fiyatları...

    ALTIN ALINMALI MI, SATILMALI MI?

    İslam Memiş, gram altın için orta ve uzun vadeli öngörülerini paylaştı. İslam Memiş'in petroldeki düşüş sonrası ortaya attığı iddia ise çok çarpıcı. İşte islam memiş tarafından yapılan açıklamalar;

    Borsa İstanbul 4997 puan. Yüzde 1.85'lik değer artışı ile günü tamamladı. Hızlı düşüş sonrası tekrar toparlanma isteğinde, tepki alımıyla. 4950 test edildiği zaman tekrar yeni bir yoruma ihtiyaç olduğunu ifade ettim. Borsa tarafında bu yıl biraz daha dikkatli olunmalı. Uzun vadeli yatırımcıların kazanma ihtimali olduğunu ifade etmiştim, aynı düşüncem geçerli. Duygularıyla değil, mantığıyla hareket eden uzun vadeli yatırımcılara yine kazandıracaktır. Şu anda bir türbülans, bir belirsizlik var.

    4950 puan test edildi ancak seçimlere kadar yine aşağıda bir alanımız olduğunu tahmin ediyorum. Dolar endeksindeki toparlanmalar burada risk olarak durmaya devam ediyor. Yukarıda 5350 direnç seviyesi olsa da 4950 altına sarkmalar Borsa'da kişisel tahminim bu yönde, olabilir. O yüzden kademeli alım burada önemli.

        5350 yukarıda fiyatlama var, 5000 altına sarktı, yeni arkadaşlar 4500-5000 arasında kademeli alım yapıp, yıl içindeki yükselişleri bekleyebilirler. Yıl içinde 6000 ile alakalı öngörüm devam ediyor ancak yılın 3. veya 4. çeyreğine tekabül eder. Dolar TL ekranlarda 19.04. İçeride 19.30-34 lira aralığında bir kur var karşımızda. Makas aralığı yine 30 kuruş fark ediyor. Alım ya da satış yapacaklar bunu gözden geçirmeli.

        Euro TL kuru 20.56 seviyesinde ekranlarda. Serbest piyasalarda 20.79-87 lira aralığında. Euro dolar paritesi 1.0790'a kadar yükseldi. Petrolde sert düşüşlerin arkasından farklı bir rüzgar gelecektir. Petrol dolar ilişkisi, petrol altın ilişkisine dönüşebilir. Petrol üreten ülkeler bunun dolarla değil de altınla satmak isteyebilir. Bu da Suudi Arabistan ve Amerika'nın karşı karşıya gelmesine neden olabilir.

        Yer altı zenginlikleri olan ülkeler varlıklarını altın üzerinden satabilirler. O yüzden ABD bu çalkantıyı baskılamak için farklı adımlar da atabilir. Petrol fiyatlarındaki düşüşü önemsiyorum. Gram altın TL fiyatı ekranlarda 1198 lira seviyesinde. Geliyoruz serbest piyasalara 1213-18 lira aralığında. 1243 rekor test edildiğinde, hem ons hem de gram tarafında geri çekilmeler yaşanabilir dikkat edin uyarılarım vardı.

        Bunlar gerçekleşti. Buradan tekrar yukarı yönlü hareketler var. Yaz aylarındaki yol haritamızda değişiklik yok. Önce 1450 lira ardından 1550 lira seviyesi, beklemeye devam ediyoruz. Orta ve uzun vadede 2350 dolar öngörümde değişiklik yok. Düşüşler alım fırsatı.

            İSLAM MEMİŞ'TEN GÜMÜŞ TAHMİNİ

            Ons gümüşte 23 dolar sihirli seviyemiz. Gram gümüş ekranlarda 13.87 ancak serbest piyasalarda 14.48 lira. Pozitif beklenti ve düşüncem devam ediyor. 16 ve 18 lirayı bekliyoruz, hedef 20 lira seviyesi.

            GÜNCEL ATLIN FİYATLARI 2023

            ALTIN (TL/GR)

            1.221,82

            1.222,03

            22 AYAR BİLEZİK

            1.128,88

            1.139,79

            ALTIN (ONS)

            1.993,32

            1.993,70

            ALTIN ($/KG)

            63.747,00

            63.758,00

                ALTIN (EURO/KG)

                68.595,00

                68.607,00

                CUMHURİYET ALTINI

                8.069,00

                8.131,00

                YARIM ALTIN

                4.047,00

                4.081,00

                ÇEYREK ALTIN

                2.023,00

                2.041,00

                REŞAT ALTINI

                8.101,47

                8.163,95
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