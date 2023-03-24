Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sel felaketinden etkilenen Şanlıurfa'da

Bakan Çavuşoğlu, selden etkilenen Şanlıurfa'da Valiliği ziyaret ederek, Vali Salih Ayhan'dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı, Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirme toplantısına katıldı.
15 Mart'ta yaşanan selden Karakoyun Deresi'nin taşması sonucu etkilenen ve temizlik çalışmalarının devam ettiği mahalleleri de gezen Çavuşoğlu, vatandaşlarla görüştü.
SORUNLARIN GİDERİLMESİ İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR
Çavuşoğlu, Süleymaniye Mahallesi'nde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, sel nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Sel ve taşkın sonucu suyun metrelerce yükseldiğini, suların çekilmesinin ardından da bölgenin yaklaşık 1 metre yüksekliğinde çamur ve moloz altında kaldığını anlatan Çavuşoğlu, sorunların giderilmesi için yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi.
"YARALAR SARILIYOR"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, olayın hemen sonrasında bölgeye geldiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Arkadaşlarımız da depremde kurulan koordinasyon merkezi de isabetli çalışmalar yaptı. Gereken müdahaleler yapıldı. Görülmemiş bir yağmurdu. Şimdi görüyoruz, yaralar sarılıyor, kaldırımlar düzeltiliyor, esnafımıza ödemeler yapılmış. Bu sabah arkadaşlarımız sabah valilikte bilgi verdiler bununla ilgili de. Sonuçta bir afet, vatandaşımızın yaralarını sarmak, hasarlarını gidermek devletimizin görevi. Biz de bugün Şanlıurfa'mıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için geldik. Dün akşam da yurtlarda kalan depremzede kardeşlerimizle bir araya geldik." dedi.