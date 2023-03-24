Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sel felaketinden etkilenen Şanlıurfa'da

Çavuşoğlu, kentteki temasları kapsamında kanaat önderleriyle de buluştuğunu dile getirdi. Kent merkezindeki derelerle ilgili bir soru üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Elbette her afetten, her yaşanılandan ders çıkarılır. Bu afetin sebebi biraz da 1 yılda yağan yağmur 2 günde yağdı. Bu yine de olabilir. Bizim Kumluca, Fenike ve Demre'yi de etkileyen sel felaketimiz olmuştu. Orada derelerle ilgili hemen çalışmalar başlatıldı. Hemen gerekli çalışmalar başlamıştı. Burada da DSİ başta olmak üzere uzmanların da görüşünü alarak gereken yapılacaktır. Bu sel afetiyle ilgili nedenleri de araştırılıp gereken tedbirler alınacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın." yanıtını verdi.

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