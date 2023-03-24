Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı? İşte son durum

ANLIK TAKİP EDİLEBİLİR

Adaylar ve temsilcilerinin, toplanan imzaları anlık olarak takip edebileceklerini belirten Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Kurulun yeni uygulamasıyla il, ilçe bazında anlık olarak hangi adaya ne kadar imza verildiğinin ekranda anlık olarak takibi mümkündür. Mümkün olduğunca şeffaf, güvenilir bir ortam yaratmak amacıyla bu uygulamamız kapsamında, salonda isteyen adaylarımız ve temsilcilerimizin imza süreci sona erene kadar takip etme imkanları vardır." ifadesini kullanmıştı.