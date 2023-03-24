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    • Haberler
    • 24.03.2023 12:18
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    • 24.03.2023 12:45
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    Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı? İşte son durum

    14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmak isteyen isimler; Yüksek Seçim Kurulu'na başvurularını gerçekleştirdi. Meclis'te grubu bulunan partiler tarafından gösterilen adaylar dışında, başvuruda bulunan isimler 100 bin imza toplamak zorunda. 22 Mart tarihinde başlayan süreç 27 Mart'a kadar sürecek. Başvurusu kabul edilen 11 aday arasında, şu ana kadar yeterli imzayı toplayabilen çıkmadı. Saat 11.00 itibariyle sadece Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 50 bin imzayı aşmış durumda. Fatih Erbakan, Sinan Oğan ve Doğu Perinçek sıralamada İnce'yi takip eden isimler durumunda.

    takvim.com.tr
    Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı?

    14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenler için imza atma süreci ilçe seçim kurullarında devam ediyor.

    11 ADAY BAŞVURDU
    YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi.

    Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

    İNCE 50 BİNİ GEÇTİ
    Dün başlayan imza verme işlemleri bugün de devam ediyor.

        Buna göre saat 11.00 itibariyle son tablo şöyle:
        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 53 bin 761

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 49 bin 553

        Ata İttifakı adayı Sinan Oğan 27 bin 482

                    Hilmi Özden 158

                    Davut Turan 71

                    ANLIK TAKİP EDİLEBİLİR
                    Adaylar ve temsilcilerinin, toplanan imzaları anlık olarak takip edebileceklerini belirten Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Kurulun yeni uygulamasıyla il, ilçe bazında anlık olarak hangi adaya ne kadar imza verildiğinin ekranda anlık olarak takibi mümkündür. Mümkün olduğunca şeffaf, güvenilir bir ortam yaratmak amacıyla bu uygulamamız kapsamında, salonda isteyen adaylarımız ve temsilcilerimizin imza süreci sona erene kadar takip etme imkanları vardır." ifadesini kullanmıştı.
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