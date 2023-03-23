Ramazan'da A101-BİM-ŞOK- Tarım Kredi marketler kaçta kapanacak? Ramazan ayında market çalışma saatleri 2023! Sahurda fırınlar açık mı?

ŞOK KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

ŞOK marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

MİGROS KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

Migros marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ayrıca Migros Hemen ve Sanal Market üzerinden sipariş verebileceğiniz Migros'un hemen uygulaması yoğunluk durumuna göre 00.00'a kadar online hizmet vermektedir.