Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezlerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden son başvuru tarihine kadar gerçekleştirebilecek. Peki, İSG/1 sınavı ne zaman yapılacak 2023? İSG başvuruları başladı mı? ÖSYM İSG/1 başvuru kılavuzu ve son başvuru tarihi 2023!
2023 İSG SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte İSG sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu.
Buna göre; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2023-İSG/1), 6 Mayıs 2023 tarihinde yapılacaktır.
İSG BAŞVURULARI NE ZAMAN?
6 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak sınav için 27-30 Mart 2023 tarihleri arasında başvuru alınacaktır.