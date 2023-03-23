İSG/1 sınavı ne zaman yapılacak 2023? İSG başvuruları başladı mı? ÖSYM İSG/1 başvuru kılavuzu ve son başvuru tarihi 2023!

2023 İSG SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte İSG sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu.

Buna göre; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2023-İSG/1), 6 Mayıs 2023 tarihinde yapılacaktır.