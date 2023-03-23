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    • Haberler
    • 23.03.2023 20:24
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    • 23.03.2023 20:24
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    İSG/1 sınavı ne zaman yapılacak 2023? İSG başvuruları başladı mı? ÖSYM İSG/1 başvuru kılavuzu ve son başvuru tarihi 2023!

    2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2023-İSG/1) sınav ve başvuru tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. İSG sınavı deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki, İSG/1 sınavı ne zaman yapılacak 2023? İSG başvuruları başladı mı? İşte merak edilenler!

    İSG/1 sınavı ne zaman yapılacak 2023? İSG başvuruları başladı mı? ÖSYM İSG/1 başvuru kılavuzu ve son başvuru tarihi 2023!

    Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezlerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden son başvuru tarihine kadar gerçekleştirebilecek. Peki, İSG/1 sınavı ne zaman yapılacak 2023? İSG başvuruları başladı mı? ÖSYM İSG/1 başvuru kılavuzu ve son başvuru tarihi 2023!

    2023 İSG SINAVI NE ZAMAN?

    ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte İSG sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu.

    Buna göre; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2023-İSG/1), 6 Mayıs 2023 tarihinde yapılacaktır.

    İSG BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    6 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak sınav için 27-30 Mart 2023 tarihleri arasında başvuru alınacaktır.

        Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 30 Mart 2023 mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden (https://ais.osym.gov.tr) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan 30 Mart 2023 tarihi saat 23.59'a kadar yapabilecektir.
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        Haberler Haberler İSG/1 sınavı ne zaman yapılacak 2023? İSG başvuruları başladı mı? ÖSYM İSG/1 başvuru kılavuzu ve son başvuru tarihi 2023!
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