Her Ramazan ayında olduğu gibi Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ATV ekranlarında iftar ve sahur programıyla milyonların karşısına çıkıyor. Nihat Hatipoğlu vatandaşların sorularını ise zoom üzerinden yanıtlıyor. Peki, Nihat Hatipoğlu canlı zoom nasıl katılınır 2023? Nihat Hatipoğlu atv.com.tr iftar ve sahur zoom adresi nedir? atv.com.tr canlı katılma ekranı!
NİHAT HATİPOĞLU PROGRAMINA ZOOM İLE NASIL KATILINIR?
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu soruları geçtiğimiz yıl Zoom üzerinden yanıtlıyordu. Bu sene zoom üzerinden bağlantı yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.
GEÇTİĞİMİZ SENE ZOOM BAĞLANTISI NASIL YAPILIYORDU?
Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Bağlantı linki ve katılma formu doldurma bilgileri için devam ediniz;
Linke tıklayarak formda yer alan İsim, Soy isim, E-mail adresi kısımlarını tamamen doldurduktan sonra "Register" kısmına tıklayınız.
http://nihathatipoglu2022.atv.com.tr/