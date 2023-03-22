Erzurum deprem son dakika! 22 Mart Erzurum yakınında deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son depremler listesi!

Erzurum'da hissedilen bir deprem meydana geldi.
İşte AFAD tarafından paylaşılan veriler...
2.3 Pasinler (Erzurum)
2.9 Palandöken (Erzurum)
2.4 Palandöken (Erzurum)
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2023.03.22 20:58:09 37.9117 36.2873 3.7 -.- 2.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.22 20:52:54 37.1547 36.9192 4.1 -.- 2.0 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.22 20:50:29 37.2583 36.9518 1.2 -.- 2.3 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel