Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 22.03.2023 21:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.03.2023 21:14
    ABONE OL

    Erzurum deprem son dakika! 22 Mart Erzurum yakınında deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son depremler listesi!

    Son depremler listesi hakkında aramalar hız kazandı. Vatandaşlar arama motorlarında, "22 Mart Erzurum yakınında deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Erzurum deprem son dakika!

    Erzurum'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

    İşte AFAD tarafından paylaşılan veriler...

    2.3 Pasinler (Erzurum)

    2.9 Palandöken (Erzurum)

    2.4 Palandöken (Erzurum)

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2023.03.22 20:58:09 37.9117 36.2873 3.7 -.- 2.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2023.03.22 20:52:54 37.1547 36.9192 4.1 -.- 2.0 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
    2023.03.22 20:50:29 37.2583 36.9518 1.2 -.- 2.3 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel


        2023.03.22 20:47:40 38.0988 36.5105 5.0 -.- 2.1 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.03.22 20:44:28 39.7940 41.2238 2.0 -.- 2.4 -.- BASKOY-CAT (ERZURUM) İlksel
        2023.03.22 20:43:52 39.7658 41.2327 6.6 -.- 2.6 -.- BASKOY-CAT (ERZURUM) İlksel


        2023.03.22 20:31:40 37.2123 36.9340 8.3 -.- 1.5 -.- NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
        2023.03.22 20:30:36 38.1888 37.6572 12.7 -.- 1.9 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.03.22 20:22:08 37.9985 37.4760 5.0 -.- 2.7 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.03.22 20:14:03 37.4375 36.9965 5.0 -.- 1.7 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) İlkse
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Muharrem İnce mi? Kemal Kılıçdaroğlu mu?
        Haberler Haberler Erzurum deprem son dakika! 22 Mart Erzurum yakınında deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son depremler listesi!
            loading
            SON DAKİKA