ESK'nin indirimli kıyma ve kuşbaşıları Tarım Kredi Marketleri'nde satışa sunuldu

MÜŞTERİLER KAMPANYADAN MEMNUN

Müşterilerden Zafer Duran, kampanyanın güzel olduğunu belirterek, "Daha ucuz olmasını isterdik ama eldeki imkanlar bunlar. Buna göre iyi. Dışarda fiyatlar 200-300 lira. İnşallah devamı olur. Her geldiğimizde bulabilsek. Diğer marketlerde de olursa, Ramazan herkes için rahat geçer." diye konuştu.