Başkan Erdoğan'ın katılımı ile 20 bin kalıcı konutun temeli atılacak

20 BİN KALICI KONUTUN TEMELİ ATILACAK

Depremin yıkıma yol açtığı 11 ilde yeniden inşa süreci Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yapılacak. Bu kapsamda Adana'da 11 bin 132 konut ve 2 bin 438 köy evi Adıyaman'da 44 bin 310 konut ve 23bin 640 köy evi, Diyarbakır'da 15 bin 73 konut ve 2 bin 351 köy evi Elazığ'da 4 bin 500 konut, Gaziantep'te 25 bin 618 konut ve 12 bin 607 köy evi Hatay'da 182 bin 872 konut ve 34 bin 129 köy evi, Kahramanmaraş'ta 72 bin 596 konut ve 30 bin 310 köy evi, Kilis'te bin 274 konut ve 2 bin 628 köy evi, Malatya'da 45 bin 237 konut ve 25 bin 302 köy evi Osmaniye'de 11 bin 80 konut ve 6 bin 856 köy evi, Şanlıurfa'da 6 bin 631 konut ve 3 bin köy evi olmak üzere toplamda 653 bin 178 konut inşa edilecek.