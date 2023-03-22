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    • Haberler
    • 22.03.2023 08:30
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    • 22.03.2023 08:30
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    Bu hafta oruç hangi gün başlayacak 2023? İlk oruç ne zaman, kaç gün kaldı? Ne zaman sahura kalkacağız? 2023 RAMAZAN İFTAR SAATLERİ!

    Gündemde sıklıkla 'ne zaman oruç tutacağız' sorusuna yanıt arıyor. İslamiyet'te büyük önemi bulunan, her sene büyük bir heyecanla ve merakla beklenen Ramazan ayı için az bir zaman kaldı ve tarih bilgisi sorgulaması da hızlandı. Diyanet 2023 dini günler takvimine göre '11 ayın sultanı Ramazan ayına kaç gün kaldı? 2023 ilk oruç hangi tarihte, hangi gün tutulacak?' Bir ay oruç ibadetinin yerine getirileceği Ramazan ayına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor...

    takvim.com.tr
    Bu hafta oruç hangi gün başlayacak 2023?

    Gündemde sıklıkla 'ne zaman oruç tutacağız' sorusuna yanıt arıyor. İslamiyet'te büyük önemi bulunan, her sene büyük bir heyecanla ve merakla beklenen Ramazan ayı için az bir zaman kaldı ve tarih bilgisi sorgulaması da hızlandı. Diyanet 2023 dini günler takvimine göre '11 ayın sultanı Ramazan ayına kaç gün kaldı? 2023 ilk oruç hangi tarihte, hangi gün tutulacak?' Bir ay oruç ibadetinin yerine getirileceği Ramazan ayına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor...

    İLK ORUÇ NE HANGİ GÜN?

    2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayıp 20 Nisan Perşembe günü son bulacak.

    2023 Ramazan'da Orucun ilk günü ilk sahur ne zaman - İlk iftar saat kaçta?

    HANGİ GÜN SAHURA KALKIYORUZ?

    İlk sahura 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. 22 Mart Çarşamba günü de ilk teravih namazı kılınacak.

    RAMAZAN AYI NEDEN ÖNEMLİ?

    Müslümanlar tarafından sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan Ramazanın başlıca özelliklerinden biri, Kur'an'ın bu ayda indirilmeye başlanmış olup ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğunun bildirilmesidir.

    Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi, bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi, Kadir Gecesi olarak kabul edilmektedir. Bazı İslam bilginlerine göre ve hadislere göre ise Kadir Gecesi, Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer almaktadır. Hangi gün olduğu kesin olarak bilinmediği için Müslümanlar, Ramazan'ın bu son 10 gününü dikkatli ve bilinçli bir şekilde geçirirler.

        Kadir Gecesi ile ilgili olarak, Kur'an'ın 97. suresi olan Kadir Suresi'nin ilk üç ayetinde "Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." denmektedir.

        İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ (İFTAR VAKİTLERİ 2023)

        2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        20 Nisan 2023 Perşembe Arefe

        21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)

        22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

        23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)
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        Haberler Haberler Bu hafta oruç hangi gün başlayacak 2023? İlk oruç ne zaman, kaç gün kaldı? Ne zaman sahura kalkacağız? 2023 RAMAZAN İFTAR SAATLERİ!
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