Gündemde sıklıkla 'ne zaman oruç tutacağız' sorusuna yanıt arıyor. İslamiyet'te büyük önemi bulunan, her sene büyük bir heyecanla ve merakla beklenen Ramazan ayı için az bir zaman kaldı ve tarih bilgisi sorgulaması da hızlandı. Diyanet 2023 dini günler takvimine göre '11 ayın sultanı Ramazan ayına kaç gün kaldı? 2023 ilk oruç hangi tarihte, hangi gün tutulacak?' Bir ay oruç ibadetinin yerine getirileceği Ramazan ayına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor...
İLK ORUÇ NE HANGİ GÜN?
2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayıp 20 Nisan Perşembe günü son bulacak.
HANGİ GÜN SAHURA KALKIYORUZ?
İlk sahura 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. 22 Mart Çarşamba günü de ilk teravih namazı kılınacak.
RAMAZAN AYI NEDEN ÖNEMLİ?
Müslümanlar tarafından sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan Ramazanın başlıca özelliklerinden biri, Kur'an'ın bu ayda indirilmeye başlanmış olup ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğunun bildirilmesidir.
Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi, bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi, Kadir Gecesi olarak kabul edilmektedir. Bazı İslam bilginlerine göre ve hadislere göre ise Kadir Gecesi, Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer almaktadır. Hangi gün olduğu kesin olarak bilinmediği için Müslümanlar, Ramazan'ın bu son 10 gününü dikkatli ve bilinçli bir şekilde geçirirler.