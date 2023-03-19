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    • Haberler
    • 19.03.2023 13:41
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    • 19.03.2023 13:47
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    Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanacak: İşte masadaki konular

    Son dakika haberi! aşkan Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aradan sonra yarın toplanacak. Kabine'nin en önemli gündem maddeleri arasında Kahramanmaraş merkezli depremler ile seçim süreci ve güvenliği yer alacak. Dış politika ve ekonomi ile ilgili yeni adımların da masadaki konular arasında olması bekleniyor. Ayrıca; Türkiye-Mısır ilişkilerinde normalleşme sürecine ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Başkan Erdoğan'a sunum yapması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine yarın bir araya gelecek. İki haftalık aradan sonra gerçekleştirilecek toplantının ardından Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçerek açıklamada bulunacak.

    KABİNE TOPLANTISI'NDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?
    Kabine'nin en önemli gündem maddelerinin arasında deprem ile seçim süreci ve güvenliğinin yer alması bekleniyor.

    DEPREMZEDELER İÇİN YAPILAN KONUTLARIN İLK TEMELİ ATILDI
    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açmıştı. Depremin ardından bakanlar hemen bölgeye giderek anbean gelişmeleri yakından takip etti ve vatandaşların yanında oldu. Bu kapsamda ilk temellerin atıldığı konutlarla ilgili Başkan Erdoğan'a bir sunum yapılacak.

        SEL AFETİ DE KABİNE GÜNDEMİNDE
        Sel felaketinin de yaşandığı deprem bölgelerinde bulunan bakanların son duruma ilişkin Başkan Erdoğan'a kapsamlı bir rapor ve değerlendirme aktarması bekleniyor.

        EKONOMİ VE DIŞ POLİTİKA
        Kabine Toplantısı'nda ekonomide atılacak yeni adımlar ve dış politikanın da ele alınması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Samih Şukri'nin davetiyle dün Mısır'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Çavuşoğlu'nun Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaret, 11 yılın ardından yapılmış olması açısından büyük öneme sahip.

        Mısır'ın davetiyle gerçekleştirilen bu ziyaret iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yolunda önemli bir aşama olarak görülüyor. Bu kapsamda Bakan Çavuşoğlu'nun Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili Başkan Erdoğan'a sunum yapması bekleniyor.

        TOKİ ÇEKİLİŞLERİ
        Ayrıca, illerde gerçekleştirilmeye başlanan arsa ve orta gelirli TOKİ çekilişlerine ilişkin de kabinede ilgili bakanların bilgilendirme yapması bekleniyor.

        KONUT ÜRETİCİLERİNE DESTEK PAKETİ
        Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile hazırlanan kentsel dönüşüm için yüklenici ve konut üreticilerine destek paketlerini açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kişi başı 1 milyon 250 bin TL'ye kadar finansman sunulacağı belirtilmişti. Bu kredide faiz oranının 0,79; vadenin ise 10 yıl olduğu açıklanmış, yine aynı paket kapsamında kentsel dönüşüm yapacak müteahhitler için de destekler duyurulmuştu.

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçerek açıklama yapması bekleniyor.

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        Haberler Haberler Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanacak: İşte masadaki konular
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