Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanacak: İşte masadaki konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine yarın bir araya gelecek. İki haftalık aradan sonra gerçekleştirilecek toplantının ardından Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçerek açıklamada bulunacak.
KABİNE TOPLANTISI'NDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?
Kabine'nin en önemli gündem maddelerinin arasında deprem ile seçim süreci ve güvenliğinin yer alması bekleniyor.
DEPREMZEDELER İÇİN YAPILAN KONUTLARIN İLK TEMELİ ATILDI
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açmıştı. Depremin ardından bakanlar hemen bölgeye giderek anbean gelişmeleri yakından takip etti ve vatandaşların yanında oldu. Bu kapsamda ilk temellerin atıldığı konutlarla ilgili Başkan Erdoğan'a bir sunum yapılacak.