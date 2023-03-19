Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanacak: İşte masadaki konular

Mısır'ın davetiyle gerçekleştirilen bu ziyaret iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yolunda önemli bir aşama olarak görülüyor. Bu kapsamda Bakan Çavuşoğlu'nun Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili Başkan Erdoğan'a sunum yapması bekleniyor.



TOKİ ÇEKİLİŞLERİ

Ayrıca, illerde gerçekleştirilmeye başlanan arsa ve orta gelirli TOKİ çekilişlerine ilişkin de kabinede ilgili bakanların bilgilendirme yapması bekleniyor.

KONUT ÜRETİCİLERİNE DESTEK PAKETİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile hazırlanan kentsel dönüşüm için yüklenici ve konut üreticilerine destek paketlerini açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kişi başı 1 milyon 250 bin TL'ye kadar finansman sunulacağı belirtilmişti. Bu kredide faiz oranının 0,79; vadenin ise 10 yıl olduğu açıklanmış, yine aynı paket kapsamında kentsel dönüşüm yapacak müteahhitler için de destekler duyurulmuştu.