18 MART RESMİ TATİL Mİ, yarım gün mü 2023? 18 Mart 2023 AÇIK VE KAPALI OLAN YERLER! Kargo, banka, PTT, eczane, kurumlar...

18 MART PTT ŞUBELERİ, KARGOLAR VE BANKALAR AÇIK MI?

Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT'ler cumartesi günü kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir. Tüm PTT şubeleri pazar günleri kapalıdır.

Kargoların cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerde yapılmaktadır.

Bankalar ise Cumartesi günü hizmet vermemekte. Tatil günleri hakkında kesin bilgi için kurumların resmi internet sitelerini veya müşteri hizmetlerini kontrol edilmeli.