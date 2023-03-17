18 MART RESMİ TATİL Mİ, yarım gün mü 2023? 18 Mart 2023 AÇIK VE KAPALI OLAN YERLER! Kargo, banka, PTT, eczane, kurumlar...

18 Mart resmi tatil mi, kargo, banka, PTT, eczane, kurumlar açık mı kapalı mı sorusu Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi yaklaşırken vatandaşlar tarafından internet arama motorlarında sorgulanmaya başladı. İşte konuya ilişkin bilgiler...
18 MART RESMİ TATİL Mİ 2023?
Öncelikle şunu belirtelim ki, 18 Mart resmi tatil değildir.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, her yıl 18 Mart günü tüm Türkiye'de kutlanılan millî gündür. I. Dünya Savaşı sırasında 18 Mart 1915 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferiyle sona eren Çanakkale Deniz Savaşları'nın anıldığı gündür.
18 MART CUMARTESİ YARIM GÜN MÜ?
18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil olmaması sebebiyle 18 Mart'ta yarım gün mesai çalışması olmayacak.
2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma