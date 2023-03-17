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    • Haberler
    • 17.03.2023 22:34
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    • 17.03.2023 22:34
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    18 MART RESMİ TATİL Mİ, yarım gün mü 2023? 18 Mart 2023 AÇIK VE KAPALI OLAN YERLER! Kargo, banka, PTT, eczane, kurumlar...

    18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, her yıl kutlanılan milli gündür. Bu anlamlı günün resmi tatil olup olmadığı, kargo, banka, PTT, eczane, kurumların durumu merak ediliyor. İşte 18 Mart 2023 açık ve kapalı olan yerler...

    18 MART RESMİ TATİL Mİ 2023?

    18 Mart resmi tatil mi, kargo, banka, PTT, eczane, kurumlar açık mı kapalı mı sorusu Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi yaklaşırken vatandaşlar tarafından internet arama motorlarında sorgulanmaya başladı. İşte konuya ilişkin bilgiler...

    18 MART RESMİ TATİL Mİ 2023?

    Öncelikle şunu belirtelim ki, 18 Mart resmi tatil değildir.

    18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, her yıl 18 Mart günü tüm Türkiye'de kutlanılan millî gündür. I. Dünya Savaşı sırasında 18 Mart 1915 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferiyle sona eren Çanakkale Deniz Savaşları'nın anıldığı gündür.

    18 MART CUMARTESİ YARIM GÜN MÜ?

    18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil olmaması sebebiyle 18 Mart'ta yarım gün mesai çalışması olmayacak.

    2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

    Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

    Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

    Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

    Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

        Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

        Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

        Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

        Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

        Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

        Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

        18 MART PTT ŞUBELERİ, KARGOLAR VE BANKALAR AÇIK MI?

        Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT'ler cumartesi günü kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir. Tüm PTT şubeleri pazar günleri kapalıdır.

        Kargoların cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerde yapılmaktadır.

        Bankalar ise Cumartesi günü hizmet vermemekte. Tatil günleri hakkında kesin bilgi için kurumların resmi internet sitelerini veya müşteri hizmetlerini kontrol edilmeli.
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        Haberler Haberler 18 MART RESMİ TATİL Mİ, yarım gün mü 2023? 18 Mart 2023 AÇIK VE KAPALI OLAN YERLER! Kargo, banka, PTT, eczane, kurumlar...
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