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    • Haberler
    • 15.03.2023 11:25
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    • 15.03.2023 11:27
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    15 Mart AFAD- Kandilli son depremler listesi! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Türkiye'deki son depremler!

    Son dakika deprem haberleri… Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Türkiye'deki son depremler anlık olarak takip edilmeye başlandı. 6 Şubat'ta itibaren ülkenin bir çok ilinde artçılar yaşanıyor. Bu noktada AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi sıkça araştırılıyor. İşte, 15 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve Türkiye'de meydana gelen son depremler…

    DEPREM Mİ OLDU son dakika?

    AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sıkça araştırılıyor. Türkiye'de son depremler ne zaman, nerede oldu merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi sitesi üzerinden anlık depremlere ulaşılabiliyor. Peki Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 15 Mart AFAD- Kandilli son depremler listesi ve Türkiye'deki son depremler!

    AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 2023!

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
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    Haberler Haberler 15 Mart AFAD- Kandilli son depremler listesi! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Türkiye'deki son depremler!
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