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    • Haberler
    • 14.03.2023 09:53
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    • 14.03.2023 09:54
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    2 kişiyi vurdu ardından kendisini çatıya kilitledi ve 14 saat sonra ikna edilip teslim oldu: Dehşet saçtı

    Ordu'nun Ünye İlçesinde korku dolu anlar yaşandı. Selami Okuyucu, tartıştığı Mustafa Tonka ile arkadaşı Ercan Ocakdan'ı tabanca ile vurarak yaraladı. Şüpheli şahıs kaçarak, olayın yaşandığı binanın çatı katına kendisini kilitleyen Okuyucu, polisin 14 saat süren ikna çabaları sonucu teslim oldu.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Ordu’da hareketli anlar

    Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kaledere Mahallesi Öznur Kartal Caddesi'nde meydana geldi. Oturduğu 5 katlı binanın 1'inci katındaki kıraathaneye giden Selami Okuyucu, iş yeri sahibi Mustafa Tonka ve arkadaşı Ercan Ocakdan ile tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi ile Okuyucu, üzerindeki tabanca ile 2 arkadaşa ateş etti. Kanlar içinde kalan 2 arkadaş, sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu bildirildi.

    14 SAAT SÜREN İKNA SÜRECİ SONUNDA TESLİM OLDU
    Selami Okuyucu ise olayın ardından kendisini aynı binanın çatı katına kilitledi. Polisin tüm çabalarına rağmen şüpheli ikna olmayınca, bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi.

    Bu sırada şüpheli, elindeki tabanca ile itfaiye ekiplerinin bina önüne kurduğu şişme yatağa ateş etti.

        Şüphelinin atlama ihtimaline karşı kurulan şişme yatak patlarken, polisin çabası sonuç verdi.

        Selami Okuyucu, 14 saat süren ikna sürecinin ardından teslim oldu. Şüpheli gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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        Haberler Haberler 2 kişiyi vurdu ardından kendisini çatıya kilitledi ve 14 saat sonra ikna edilip teslim oldu: Dehşet saçtı
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