2 kişiyi vurdu ardından kendisini çatıya kilitledi ve 14 saat sonra ikna edilip teslim oldu: Dehşet saçtı

Tartışmanın büyümesi ile Okuyucu, üzerindeki tabanca ile 2 arkadaşa ateş etti. Kanlar içinde kalan 2 arkadaş, sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu bildirildi.

14 SAAT SÜREN İKNA SÜRECİ SONUNDA TESLİM OLDU

Selami Okuyucu ise olayın ardından kendisini aynı binanın çatı katına kilitledi. Polisin tüm çabalarına rağmen şüpheli ikna olmayınca, bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi.