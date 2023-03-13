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    • Haberler
    • 13.03.2023 20:47
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    • 13.03.2023 20:50
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    Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başladı mı, ne zaman yapılacak? yhgm.saglik.gov.tr 42 bin 500 sağlık personeli alımı branş dağılımı ve kontenjanlar!

    Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı için aramalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığı ihtiyaç duyulan branşlara ilişkin bilgilendirmeyi ÖSYM’ye yapacak. ÖSYM tarafından yayınlanacak ilana göre alımlar şekillenecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başladı mı, ne zaman yapılacak? 42 bin 500 sağlık personeli alımı branş dağılımı ve kontenjanlar neler? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başladı mı, ne zaman yapılacak? 42 bin 500 sağlık personeli alımı branş dağılımı ve kontenjanlar!

    Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başvurusu 2023 için 42 bin 500 kontenjan ayrılacak. 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başladı mı, ne zaman yapılacak? 42 bin 500 sağlık personeli alımı branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu? İşte detaylar...

    SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aralık ayında tamamlanan Sağlık personeli alımlarında yaptığı açıklamada ilan edilen 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıldığına dikkat çekerek ikinci atamalar için " Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullandı.

    İkinci alımlar için henüz başvuru tarihi, şartları, branş ve kadro dağılımı belli olmadı. Sağlık Bakanlığı ihtiyaç duyulan branşlara ilişkin bilgilendirmeyi ÖSYM'ye yapacak. ÖSYM tarafından yayınlanacak ilana göre alımlar şekillenecek.

    ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda alım yapılacak kadroların dağılımı, eğitim düzeyi, başvuru şartları gibi bilgiler yer alacak. İkinci alımlarda toplam kontenjan 42 bin 500 olacak. Bakanlığın ihtiyacı doğrultusunda alım yapılacak branşlar belirlenecek.

    2023 yılında yapılacak atamalarda en çok alımın hemşire, teknisyen (acil ve ilk yardım) gibi kadrolara olması bekleniyor.

    HANGİ BRANŞTAN ATAMA OLACAK?

    Sağlık Bakanlığı tarafından 2022 yılında yapılan alımlarda kadro ve branş eğitim düzeyine göre farklılık gösterdi.

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        Sağlık Bakanlığı atamalarında adayların başvuru için özel ve genel şartları taşıması gerekiyor. 2022 yılında yapılan Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti, sağlık fizikçisi, sağlık teknisyeni ve şoför kadrolarına alımlar için adaylardan bazı yetkinlik belgeleri talep edilmişti. Genel başvuru şartları ise şu şekildeydi;

        1.1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, aynı Kanunun 48 inci maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

        1.2. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.

        1.3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

        1.4. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

        1.5. Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

        1.6. Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.
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        Haberler Haberler Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başladı mı, ne zaman yapılacak? yhgm.saglik.gov.tr 42 bin 500 sağlık personeli alımı branş dağılımı ve kontenjanlar!
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