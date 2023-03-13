KİSKA BALİNA ÖLDÜ MÜ, neden öldü? Katil balina Kiska kaç yaşındaydı? İntihar videosu viral olmuştu!

ORKALAR HAKKINDA

Katil balinalar olarak da adlandırılan orkalar okyanus yunusları ailesinin en iri üyesi. Bununla birlikte orkalar, yayılım genişliği olarak dünyada en yaygın ikinci memeli (insanlardan sonra) ünvanına sahip ve tüm okyanuslarda bulunuyor.

Çok yönlü bir yırtıcı olan orkalar balık, deniz kaplumbağası, kuş, fok, köpek balıkları ile besleniyor. Bu şekilde deniz besin zincirinin en üst noktasında olan orkalar, yrıca diğer balinalara özellikle gri balinalara da saldıyor.