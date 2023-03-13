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    • Haberler
    • 13.03.2023 14:03
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    • 13.03.2023 14:03
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    KİSKA BALİNA ÖLDÜ MÜ, neden öldü? Katil balina Kiska kaç yaşındaydı? İntihar videosu viral olmuştu!

    Son dakika... Katil Balina Kiska hayatını kaybetti. "Dünyanın en yalnız orka'sı" olarak adlandırılan katil balina Kiska'nın neden öldüğü ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki Katil balina Kiska kaç yaşındaydı? Kiska neden öldü? İntihar videosu sosyal medyada viral olmuştu!

    KİSKA BALİNA ÖLDÜ MÜ, neden öldü?

    Dünya'nın en yalnız balinası Kiska, 2011'den beri Kanada'daki Marineland hayvanat bahçesinde tek başına yaşıyordu. 1976 yılında Atlas Okyanusu'nun uçsuz bucaksız sularında doğan Kiska'dan kötü haber geldi. Peki Katil balina neden öldü?

    KATİL BALİNA KİSKA ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

    Dünya, yalnız balina "Kiska"yı konuşuyor. Dünyanın en yalnız orka'sı olarak bilinen katil Balina Kiska'nın öldüğü duyuruldu.

    Niagara Şelalesi yakınındaki bir su parkında tutulan 6 metrelik dişi "katil balinanın" sağlığının kötüleştiği ve kurtarılamadığı açıklandı.

    KİSKA KAÇ YAŞINDAYDI?

    İzlanda açıklarında 1979 yılında 3 yaşındayken yakalanan Kiska, o tarihten beri esaret altındaydı. Beş yavrusu da ölen Kiska, Kanada'da esaret altında tutulan son katil balina olarak kayıtlara geçti.

    47 yıllık ömrünü 44 yılını, küçük bir havuzda geçiren Kiska,, "Dünyanın En Yalnız Orka'sı" olarak adlandırılıyordu.

        ORKALAR HAKKINDA

        Katil balinalar olarak da adlandırılan orkalar okyanus yunusları ailesinin en iri üyesi. Bununla birlikte orkalar, yayılım genişliği olarak dünyada en yaygın ikinci memeli (insanlardan sonra) ünvanına sahip ve tüm okyanuslarda bulunuyor.

        Çok yönlü bir yırtıcı olan orkalar balık, deniz kaplumbağası, kuş, fok, köpek balıkları ile besleniyor. Bu şekilde deniz besin zincirinin en üst noktasında olan orkalar, yrıca diğer balinalara özellikle gri balinalara da saldıyor.

        İNTİHAR VİDEOSU VİRAL OLMUŞTU!

        Yalnızlıktan depresyona girdiği konuşulan Kiska 2021 yılında kafasını defalarca duvara vururken görüntülenmişti.

        Kiska'nın çekilen bu görüntüsü sosyal medyada ses getirmişti. Videoda katil balinanın kaldığı havuzun duvarlarına 20 saniye boyunca art arda kafa attığı görülüyordu.

        Yıllardır Kiska'nın serbest bırakılması için mücadele veren hayvan hakları savunucuları, videonun yayılmasından sonra bir kez daha çağrı yaptı. Hayvanat bahçesinden, "dünyanın en yalnız balinası" Kiska'yı serbest bırakmalarını talep etti.
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