KİSKA BALİNA ÖLDÜ MÜ, neden öldü? Katil balina Kiska kaç yaşındaydı? İntihar videosu viral olmuştu!

Dünya'nın en yalnız balinası Kiska, 2011'den beri Kanada'daki Marineland hayvanat bahçesinde tek başına yaşıyordu. 1976 yılında Atlas Okyanusu'nun uçsuz bucaksız sularında doğan Kiska'dan kötü haber geldi. Peki Katil balina neden öldü?
KATİL BALİNA KİSKA ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?
Dünya, yalnız balina "Kiska"yı konuşuyor. Dünyanın en yalnız orka'sı olarak bilinen katil Balina Kiska'nın öldüğü duyuruldu.
Niagara Şelalesi yakınındaki bir su parkında tutulan 6 metrelik dişi "katil balinanın" sağlığının kötüleştiği ve kurtarılamadığı açıklandı.
KİSKA KAÇ YAŞINDAYDI?
İzlanda açıklarında 1979 yılında 3 yaşındayken yakalanan Kiska, o tarihten beri esaret altındaydı. Beş yavrusu da ölen Kiska, Kanada'da esaret altında tutulan son katil balina olarak kayıtlara geçti.
47 yıllık ömrünü 44 yılını, küçük bir havuzda geçiren Kiska,, "Dünyanın En Yalnız Orka'sı" olarak adlandırılıyordu.