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    • Haberler
    • 13.03.2023 14:00
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    • 13.03.2023 14:00
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    Drone görüntüleri depremin boyutunu gözler önüne serdi: O iller yerle bir olmuş

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem üzerinden 36 gün geçti , 11 ili etkiledi. Binlerce bina yıkılırken, binlerce kişi de yaşamını yitirdi. Bölgeye giden drone pilotlarının çektiği görüntüler afetin boyutunu gözler önüne serdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Drone görüntüleri depremin boyutunu gözler önüne serdi

    Depremin ilk saatlerinden itibaren drone uçuşlarıyla yıkımları görüntüleyen pilotlar, 11 ilin farklı yerlerinde saatlerce süren çekimler yaptı.

    ASFALT YOL PARÇA PARÇA OLMUŞ
    Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e, Hatay'dan Şanlıurfa'ya, Nurdağı'ndan İskenderun'a depremin yıkıma neden olduğu noktalarda çekim yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi drone pilotu Nurettin Özkan, Şanlıurfa- Gaziantep yolu Narlı kavşağında deprem nedeniyle asfalt yolun parça parça olmuş halini de görüntüledi.

    DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
    Yolun Narlı kavşağına kadar uzanan kısmında ortaya çıkan görüntü, depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Yolun birbirinden ayrıldığı, girintili ve çıkıntılı hale geldiği de görüntülere yansıdı. Drone pilotları, çektikleri görüntüleri sosyal medya üzerinden de yayınladı.

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