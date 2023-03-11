11 Mart 2023 Ehliyet Affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Ehliyet affı çıktı mı? Trafik ceza puanları silindi mi son dakika?

EHLİYET AFFI ÇIKTI MI?

Son olarak AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise açıklamasında, "Bir kişinin 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçların toplamı 2 bin lirayı aşmıyorsa, bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aranmadan borçlarını siliyoruz, alacağımızdan vazgeçiyoruz. Sürücülerin işledikleri kabahatleri nedeniyle verilen ceza puanları belli şartlarda silinmek suretiyle bu kişilerin tekrar ehliyet almalarını temin ediyoruz. Bu çerçevede kanun kapsamında sicillerinde 5 ile 95 puan cezası olan kişilerin cezalarını sıfırlamış oluyoruz. Alkollü araç kullanmak, uyuşturucu etkisindeyken araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet verenler hariç olmak üzere tüm trafik ceza puanlarını silmiş oluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.