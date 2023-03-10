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    • Haberler
    • 10.03.2023 11:25
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    • 10.03.2023 12:12
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    Deprem bölgesindeki Hazine taşınmazlarına yönelik sözleşme borçlarına 3 ay süreyle erteleme

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki satış, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, kira bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisil borçlarının ertelenmesine ilişkin düzenleme yapıldı. TBMM Genel Kurulunda, borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi yasalaştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    3 ay süreyle ertelenecek

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil bedellerinden vadesi 6 Şubat ile 8 Mayıs dönemi içerisinde olanların ödeme süreleri 3 ay süreyle ertelenecek.



    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, 2 Mart 2023 tarihli ve 127 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile verilen yetki kapsamında, Hazine taşınmazlarına yönelik olağanüstü hal süresince tahsil edilmesi gereken bedellerin ertelenmesine ilişkin Milli Emlak Genel Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.



    3 AY SÜREYLE ERTELENECEK
    Bu kapsamda, 6 Şubat'ta yaşanan depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak, sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil bedellerinden vade tarihi 6 Şubat 2023 ile 8 Mayıs dönemi içerisinde olanların ödeme süreleri 3 ay süreyle ertelenecek ve bu bedeller erteleme süresi sonunda 3 taksit halinde tahsil edilecek. Bu bedellere herhangi bir gecikme zammı veya faiz uygulanmayacak.

        BORÇLARIN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ YASALAŞTI
        TBMM Genel Kurulunda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

        Borç yapılandırması Meclis'te kabul edildi! Hangi borçlar yapılandırılacak?

        Genel Kurulda kabul edilen kanunla ilgili öne çıkan başlıklar şöyle:
        Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, il özel idareleri, belediyeler, YİKOB ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı sunuluyor. Bu kuruluşlara bağlı tahsil dairelerine ödenecek yapılandırma tutarlarının ilk taksitini 31 Mayıs 2023'e kadar ve azami 48 eşit taksitte ödeyebilme şartı aranacak.
        -Düzenleme kapsamındaki alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi esas alınacak.

        -Mükelleflerce çeşitli sebeplerle noksan beyan edilmiş veya beyan dışı bırakılmış geçmiş yıl gelirlerinin belli oran ve tutarlar dahilinde beyan edilmesi sağlanacak.

        -Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç bedeliyle defterlerine kaydedebilecek.

        - 31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin olup yapılandırma son başvuru tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezaları da yapılandırılacak.

        - 2022 yılı için matrah ve vergi artırımı imkanı sağlanacak.

        - Kurumlar vergisi mükelleflerinden tek seferlik ek vergi alınacak, depremden etkilenen illerdeki mükellefler kapsam dışında olacak.



        - İşverenlerin, depremden etkilenen çalışanlarına yardım için sağladıkları menfaatler üzerinden vergi ve prim kesintisi yapılmayacak.

        - Depremden etkilenen vatandaşlara, sahibi oldukları konutları ikamet amacıyla bedelsiz olarak tahsis eden konut sahipleri için emsal kira bedeli uygulanmayacak.

        - Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz duruma gelen taşıtlara ilişkin vergi ve katkı payları ile varsa bu alacaklara ilişkin feri alacakları terkin edilecek, taşıtlar üzerindeki vergi dairelerince konulan hacizler kaldırılacak.

        - Yurt dışına gönderilen öğrencilerin kamuya olan borçları yeniden yapılandırılacak.

        - Alkollü ve uyuşturucuyla araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet vermek dışında sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ceza puanları silinecek.

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