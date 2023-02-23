Bakanlardan Adıyaman'da ortak açıklama! Tarihin en büyük konut seferberliği!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Adıyaman Üniversitesi'ndeki Koordinasyon toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalardan satır başları:

6 Şubat tarihinden itibaren devletimizin, milletimizin tüm gücüyle, tüm kurumlarımızla bu büyük alanı bütün hava, yol şartlarının olumsuzluğuna rağmen en ücra noktalarına rağmen ulaşmaya çalıştık. Dünyada hiçbir ülke, üst üste yaşanan 5 yıkıcı depremin altından kalkabilecek halde değildi.

Türkiye, devletiyle milletiyle her noktada bu afetin oluşturduğu hasarı telafi etmek için büyük çaba göstermektedir. Adıyaman'da ilk başından itibaren hem Bakanımız Adil Karaismailoğlu ve Mehmet Muş başta olmak üzere 6 valimiz, kolluk görevlilerimiz arama kurtarma ekiplerimiz büyük çaba gösterdi, göstermeye devam ediyor.