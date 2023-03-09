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    • Haberler
    • 09.03.2023 19:30
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    • 09.03.2023 19:30
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    Seçimden kaç gün önce adres değişikliği yapılır? Seçimde adres değişikliği nasıl yapılır?

    2023 Genel Seçimleri için bekleyiş sürerken adres değişikliği hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Vatandaşlar internet arama motorlarında 'Seçimden kaç gün önce adres değişikliği yapılır? Seçimde adres değişikliği nasıl yapılır?' sorularına yanıt arıyor. YSK'nın resmi adresinde konuya açıklık getirildi. İşte detaylar...

    Seçimden kaç gün önce adres değişikliği yapılır?

    Türkiye'nin gündeminde yer alan 2023 seçimleriyle ilgili tarihin duyurulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında, "Gündem sapmasına yol açacak sürecin geride kalması ve seçim tartışmalarından çıkılması şarttır. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması bize bu imkanı verecektir. Seçim sürecindeki gündemimizde deprem olacak. 10 Mart Cuma günü Anayasa'nın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz." ifadelerini kullandı. Seçim hakkını kullanacak vatandaşlar şimdilerde adres değişikliği hakkında bir çok soruyu araştırmaya başladı. İşte adres değişikliği hakkında bilinmesi gerekenler...

    SEÇİMDEN KAÇ GÜN ÖNCE YER DEĞİŞİKLİĞİ YAPILIR?

    Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesinde yerleşim yeri değişikliğiyle ilgili şu bilgiler yer alıyor: "Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilen Seçim Takviminde belirtilen muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarılma ve askıdan indirilme tarihleri arasında yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan

    kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

    Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, yukarıdaki belgeleri de eklemek suretiyle askı süresi içinde herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne de yapabilirler. Başvuruyu alan nüfus müdürlüğü başvuru belgelerini adresin bulunduğu ilgili nüfus müdürlüğüne aynı gün faks veya elektronik ortamda iletir.

    İlgili nüfus müdürlüğünce tescil edilen adres beyan formu ve ekleri ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına karar verilmek üzere derhal gönderilir."

        DEPREMZEDELER SEÇİMLERDE NASIL OY KULANACAK?

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelerin adres değişiklikleri e-Devlet ya da nüfusmatikler aracılığıyla yapabilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Afetzede vatandaşlarımız, yerleşmeleri için gösterilen karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerlere, yerleşim yeri adres beyanı yapabilecektir."

        Ayrıca Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrasına istinaden doğal afet sonucu yerleşim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı afetzede vatandaşlarımız, yerleşmeleri için gösterilen 'karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerler'e nüfus müdürlüklerimiz, e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yerleşim yeri adres beyanı yapabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

        E -DEVLETEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılanaçıklamada şu ifadeler yer aldı: "Afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin azaltılması ve kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için 6 Şubat öncesinde yerleşim yeri adresi depremden etkilenen illerde bulunan vatandaşlarımızın diğer illere yerleşim yeri adres değişikliği işlemlerini nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilmelerine imkan sağlanmıştır. "ifadelerine yer verildi.
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