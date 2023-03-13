Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 13.03.2023 11:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.03.2023 11:31
    ABONE OL

    Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş AKFYE kaç lot verir, hangi bankalardan talep toplayacak, eşit mi oransal mı? AKFYE halka arz ne zaman?

    Şirket payları için 9,80 TL sabit fiyat yöntemi uygulanan halka arzda hangi banka ve aracı kurumlardan işlem yapılacağı belli oldu.

    takvim.com.tr
    AKFYE halka arz ne zaman?

    Payları 8-9-10 Mart tarihlerinde oransal dağıtım yöntemiyle halka arz edilen Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) hangi bankalardan talep toplayacak. Peki, AKFYE halka arz ne zaman? İşte detaylar...

    AKFYE HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Şirket payları için 9,80 TL sabit fiyat yöntemi uygulanan halka arzda hangi banka ve aracı kurumlardan işlem yapılacağı belli oldu. Halka arz, Cuma günü son bularak Pazartesi günü sonuçların açıklanması bekleniyor.

    AKFYE HALKA ARZ HANGİ BANKALAR

    A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

    SPK'dan Halka Arz Onayı Bekleyen Şirket Sayısı 43'e Ulaştı

    SPK'dan Halka Arz Onayı Bekleyen Şirket Sayısı 43'e Ulaştı

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alan Menkul Değerler A.Ş.

        Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Değerler A.Ş.

        QNB Finans Yatırım Menkul Değerler

        QNB Finansbank A.Ş.

        Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Tera Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıflar Bankası T.A.O.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        AKFYE Tahsisat Oranları

            Halka arz edilecek toplam 340.370.703 TL nominal değerli payların;

            68.074.141 TL nominal değerdeki %20 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,

            68.074.141 TL nominal değerdeki %20 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara,

            170.185.351 TL nominal değerdeki %50 oranındaki kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara,

            34.037.070 TL nominal değerdeki %10 oranındaki kısmı Akfen Grubu Çalışanları'na gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edildi.

            Halka arz, Cuma günü son bularak Pazartesi günü sonuçların açıklanması bekleniyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Depremzede öğrencilere maddi destek!
            Haberler Ekonomi Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş AKFYE kaç lot verir, hangi bankalardan talep toplayacak, eşit mi oransal mı? AKFYE halka arz ne zaman?
                SON DAKİKA