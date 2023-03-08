ÖSYM sınav takvimini duyurdu! İşte YKS ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri...Depremzede öğrenciler için flaş karar

2023 yılında yaklaşık 50 sınav gerçekleştirileceğini belirten ÖSYM Başkanı Ersoy şu ifadelere yer verdi:

"2022 yılında 12 milyonun üzerinde adaya sınav ve yerleştirme hizmeti sunduk. Tüm paydaşlarımız ile birlikte uluslararası standartlarda bir sınav merkezi olarak çalışmalarımızı bu yıl da sürdüreceğiz. Daha önce Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da bazı sınavların yapılamayacağını, bu bölgede sınava girecek adayların istedikleri sınav merkezini seçebileceklerini duyurmuştuk. Bundan sonraki sınavlarda da deprem bölgesindeki adaylarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışıyoruz. Uyguladığımız sınavlarla ilgili bilgilendirmeler web sayfamız ve sosyal medya kanallarımız üzerinden düzenli olarak yapılmaktadır. Sınavlara katılacak tüm adaylara da şimdiden başarılar diliyorum."

2023 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2023 Yılı Sınav Takvimi'ne "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.